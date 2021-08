Es ist inzwischen so eine Sache mit der Musik des amerikanischen Rappers und Popstars Kanye West. Mehr als mit seinen jeweils neuen Songs oder Alben macht er mit allen möglichen anderen Angelegenheiten aus seinem, wie es scheint, sehr bewegten Leben von sich reden. Zuletzt also mit dem Zerwürfnis zwischen ihm und seiner Ehefrau Kim Kardashian, die Anfang dieses Jahres die Scheidung eingereicht haben soll; dann sind da immer wieder seine Ambitionen, US-Präsident werden und 2024 für das Amt kandidieren zu wollen, inklusive seiner Sympathie für Donald Trump, aus der er zu dessen Amtszeit nie einen Hehl gemacht hat.

Dann war da der Tod seiner Mutter Donda West, die schon 2007 einen Tag nach einer Schönheitsoperation starb, den West seit vielen Jahren meint, öffentlichkeitswirksam aufarbeiten zu müssen; dann die psychischen Probleme, die er hat, mutmaßlich eine bipolare Störung; seltsame Äußerungen zur Sklaverei, der Beef mit diesem oder jenem Rapper, zuletzt mit Drake und und und ...

Jesus ist für ihn der König

Zwischen all diesem Trouble, das ist erstaunlich, produziert Kanye West aber auch Musik – natürlich nicht ohne weiteren eigenen Lebensstoff auf seinen Alben unterzubringen, so zuletzt seine bedingungslose Hinwendung zu Gott. „Jesus Is King“ heißt das Album, das er 2019 veröffentlicht hat, „Jesus Is Born“ ein weiteres, durchgehend ein Gospelalbum. Und wie bei diesen Veröffentlichungen, die lange angekündigt wurden, bevor sie nicht zum Termin erschienen, sondern einfach so plötzlich in den Streaming-Diensten zu hören waren, ist es auch jetzt wieder mit dem neuen, am Sonntag veröffentlichten West-Werk, das schlicht nach dem Vornamen seiner Mutter betitelt ist, „Donda“.

Der Vorlauf hat über ein Jahr gedauert. Im Juli 2020 veröffentlichte West die Tracklist inklusive einiger Schnipsel des im Grunde überflüssigen Eröffnungstracks mit O-Tönen seiner Mutter, die darauf ihren Vornamen skandiert; im Juli 2021 wollte er das Album herausbringen, was sich wie üblich verzögerte. West veranstaltete dafür gleich drei Mal große Listening-Sessions vor jeweils vollen Stadien, in Atlanta, Las Vegas und Chicago, dort mit dem unter Missbrauchsverdacht stehenden und deshalb angeklagten Schockrocker Marilyn Manson und dem zwielichtigen, homophoben und frauenfeindlichen Rapper Da Baby. Beide sind bei einem Stück des Albums dabei, unter anderem mit den Zeilen: „I’ll be honest, we all liars / I’ll be honest, we all liars / I’m pulled over and I got priors / Guess we goin’ down, guess who’s goin’ to jail?“

Wenig Pop aber viel Magie

Warum er beide eingeladen hat? Das weiß nur Kanye West. Und warum Kim Kardashian in Chicago in einem weißen Hochzeitskleid auftauchte, weiß auch nur sie. Spekulationen über all das würden den Umfang des Textes hier sprengen. Also zu „Donda“ (Def Jam/Universal), einem Album mit 27 Stücken auf einer Länge von fast zwei Stunden.

Das ist viel zu lang, da sind einige überflüssige Stücke dabei, aber auch viel Gutes. Den Hip-Hop revolutioniert Kanye West nicht mehr. Doch auffallend ist, dass die große Stärke vieler Tracks ihre einfache, zurückgenommene, manchmal wackelige Struktur ist, dass viele eher düster-spartanisch gehalten sind, auch unfertig wirken, hier Gitarren- und Orgelfragmente, dort Chöre. Pop wird lieber vermieden, nix wirkt aus einem Guss, trotzdem ist da eine gewisse Magie. Das Album steht im Zeichen der Mutter, der Mutterliebe zum einen: Donda West taucht in der Mitte noch einmal mit einer Eloge auf ihren Sohn auf. Und Gott ist zum anderen einmal mehr das bestimmende, von dem frühen „God Breathed“ über „Praise God“ und dem leider Gottes schön elegischen, sanft von einem Keyboard getragenen „Jesus Lord“ bis hin zu „Lord I Need You“, bei dem wieder der Gospelchor von „Jesus Is Born“ dabei ist.

Sogar Jay-Z steuerte Lyrics bei

Obwohl Kanye West also seinen provokanten Irrsinn weiterhin öffentlich zur Schau trägt, gibt sich die Pop-, R’n’B- und Rap-Prominenz ein Stelldichein auf diesem Album, Track für Track, The Weeknd, Travis Scott oder Young Thug, Kid Cudi, Jay Electronica, Lil Yachty oder der Reggae- und Dancehall Musiker Shenseea, um nur ein paar zu nennen.

Nicht zu vergessen der andere, selbsternannte König des US-Hip-Hop, Jay-Z, der erstmals seit 2016 wieder ein paar Lyrics für ein Kanye-West-Stück beisteuert, für „Jail“. Allerdings wird ausgerechnet Jay-Z im zweiten Teil dieses Stückes von eben jenem Da Baby mit einer Gesangspassage ersetzt, so wie bei der Vorstellung des Tracks in Chicago. Wie Jay-Z das wohl findet?

In den sozialen Medien hat sich Kanye West schon empört darüber, dass Universal sein Album ohne „Jail Pt.2“ veröffentlicht habe; allerdings ist das Stück etwa problemlos bei Tidal zu hören, dem Musik-Streamingdienst, den Jay-Z einst gegründet und inzwischen verkauft hat (und der übrigens immer noch das Gesamtwerk von R. Kelly parat hält). Wie auch immer: Für Aufregung um „Donda“ ist gesorgt – und vermutlich überdeckt diese, wie das bei West inzwischen Usus ist, dass das Album ein mehr als ordentliches, hörenswertes ist.