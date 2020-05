Tribeca Enterprises und YouTube haben das Programm des Online-Filmfestival "We Are One" verkündet, das vom 29. Mai bis zum 7. Juni auf Youtube stattfinden wird. Zu den 21 Filmfestivals, die zu dem kuratierten Programm beitragen werden, gehören neben der Berlinale die Festivals in Cannes, Venedig, London, Toronto, Mumbai, Sarajevo, Tokyo, Sundance, Jerusalem und New York. Über 100 Spiel-, Dokumentar-, Animations- und Kurzfilme werden in den zehn Tagen zu sehen sein, außerdem Filmgespräche und Virtual-Reality-Produktionen.

Initiiert wurde das digitale Festival vom Tribeca Filmfestival, das 2002 von Robert De Niro und der Produzentin Jane Rosenthal als Reaktion auf den Anschlag auf das World Trade Center ins Leben gerufen wurde.

Mit "We Are One" will die internationale Film-Community die Lücke schließen, die durch den Ausbruch der Corona-Pandemie entstanden ist. So wurden die Festivals in Cannes und Locarno für dieses Jahr bereits abgesagt, in Venedig und Toronto werden im Moment noch kleinere, modifizierte Ausgaben geplant.

Die Berlinale ist mit drei Beiträgen dabei

Es ist auch ein Statement für das Kino in dieser schwierigen Zeit, viele Festivals wie das Dokfest München oder Kinos wie das Berliner Arsenal wandern gerade vorübergehend ins Netz ab. "Gemeinsam haben wir ein faszinierendes Programm kuratiert, das die subtilen Unterschiede, die die Eigenarten jedes dieser Festivals ausmachen, reflektieren", erklärt Jane Rosendahl. Die Kooperation mir Youtube zeigt allerdings auch, dass sich Filmfestivals auch nach der Pandemie verstärkt gefragt sind, neue Konzepte zu erwägen, um mit einer neuen Generation von Filmfans in Kontakt zu treten.

Das Programm von "We Are One" umfasst 13 Weltpremieren, 31 Online-Premieren und fünf internationale Online-Premieren. Die Berlinale ist mit drei Beiträgen vertreten, Ulrike Ottingers Neuer-Deutscher-Film-Klassiker "Bildnis einer Trinkerin" von 1979 mit der kürzlich verstorbenen Tabea Blumenschein sowie zwei Gesprächen aus dem diesjährigen Jubiläums-Programm "Transmission": Oscar-Preisträger Ang Lee mit dem japanischen Palmen-Gewinner Kore-eda Hirokazu und die beiden französischen Regiestars Claire Denis und Olivier Assayas. Weitere Gesprächsgäste sind Guillermo de Toro (aus dem Marrakesch-Programm), Jackie Chan, Tessa Thompson, Jane Campion (alle Sundance) und John Waters (Locarno).

Gemeinschaft ist wichtiger denn je

"Das Kino ist nicht nur eine kollektive Arbeit, sondern auch ein gemeinsames Erlebnis", kommentieren Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian den Berlinale-Beitrag. "In der Zeit des Social Distancing sind der Geist der Zusammenarbeit und ein Sinn für Gemeinschaft wichtiger denn je." In vielen Ländern sind die Kinos weiterhin geschlossen, auch darum sind die Filme im "We Are One"-Programm kostenlos. Die Veranstalter bieten dem Publikum jedoch an, die Covid-19-Hilfsmaßnahmen der WHO durch eine Spende zu unterstützen. Hierfür befindet sich neben jedem Film ein Button.

Zu den Weltpremieren gehört unter anderem der Dokumentarfilm "Iron Hammer" der Schauspielerin Joan Chen über den chinesischen Volleyballstar Jenny Lang Ping, der israelische Neo-Noir-Thriller "Losing Alice" und der Kurzfilm "The Yalta Conference Online", den der japanische Regisseur Koji Fukada exklusiv für das Festival gedreht hat.

Jeder Film hat auf Youtube einen festen Programmplatz

Weitere Highlights sind der Dokumentarfilm "Ricky Powell: The Individualist" über den berühmten Straßenfotografen, die indische Sozialsatire "Eeb Allay Ooo!", die im Februar auch auf der Berlinale zu sehen war, und die 40-minütige Mystery-Klassendrama "Electric Swan" aus Argentinien, das im vergangenen Jahr in Venedig seine Weltpremiere hatte.

Das Gesamtprogramm ist unter www.weareoneglobalfestival.com einzusehen. Indem jeder Film einen festen Programmplatz hat (nach amerikanischer Ostküstenzeit), versuchen die Organisatoren, zumindest ein wenig Festivalflair aufkommen zu lassen. Mit diesem Schritt möchte man auch dem Konsumverhalten auf den großen Streamingportalen entgegenwirken.,

Die Hoffnung, dass die Festival-Saison nach "We Are One" noch ein versöhnliches Ende finden könne, geben die Veranstalter dennoch nicht auf. Gerade Toronto und Venedig sind für die Kinobranche und die Oscars im kommenden Jahr von größter Bedeutung. Nicht zuletzt aber auch für die Filmemacherinnen und Filmemacher. "Wir wünschen allen Künstlern, dass das Publikum ihre Arbeiten schon bald wieder auf der großen Leinwand sehen kann", wünschen sich nicht nur Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian. Tsp

Vom 29. Mai bis 7. Juni auf YouTube.com/WeAreOne.