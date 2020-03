Kulturstaatsministerin : „Kultur ist kein Luxus, den man sich nur in guten Zeiten leistet“

Monika Grütters will möglichst alle Kunst- und Kulturschaffende in der Krise unterstützen und verweist auf die Soforthilfen der Länder. In den innovativen Ideen vieler Kulturbetriebe sehe sie auch eine schöpferische Kraft.