Der Pop-Art-Künstler Claes Oldenburg ist tot. Oldenburg sei am Montag im Alter von 93 Jahren in New York gestorben, sagte eine Sprecherin der Pace-Galerie in New York. Sein Markenzeichen waren riesenhaft vergrößerte Alltagsobjekte und Skulpturen aus simplen Materialien. Oldenburg begründete mit Roy Lichtenstein und Andy Warhol die us-amerikanische Pop Art. Mehr in Kürze