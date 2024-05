Leben in der Welt der „Wende“ Hat das irgendwann ein Ende?

Über zwei Jahre ist es her, dass Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag erklärte: „Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet: Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.“ Das war am 27. Februar 2022, drei Tage nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, den die russische Invasionsarmee in einer neuen Offensive aktuell noch mal verschärft.

Wir leben heute in dieser Welt danach, auch wenn es links wie rechts starke Tendenzen der Verdrängung gibt. Vor Kurzem hätte man es nicht für möglich gehalten, dass ernsthaft über die Wiedereinführung der Wehrpflicht diskutiert wird. Dass Boris Pistorius im Polit-Barometer als beliebtester Politiker geführt wird, illustriert den Wandel erschreckend eindrucksvoll. Auf dem Chefposten im Verteidigungsministerium wurde früher die innerparteiliche Konkurrenz geschreddert, so hat es auch die Putin-Versteherin Angela Merkel gemacht. Verteidigung, wiewohl immer wieder von den Amerikanern angemahnt, war bei uns nicht das erste Thema.

Wende bedeutet Krise

Die FDP forderte kürzlich eine „Wirtschaftswende“, es gibt eine neue Studie zur Verkehrs- und Klimawende. Kaum ein Begriff wird so inflationär gebraucht. Und so ambivalent: „Zeige deine Wunde“, sagte Joseph Beuys. Da muss man nur einen Buchstaben austauschen, wie beim Berliner Art Spring Festival im Juni. „Zeige deine Wende.“

Wende ist ein Synonym für Krise, verbunden mit der Hoffnung, dass sich etwas dreht und zum Besseren wendet. Auch in der „Zeitenwende“, die Kanzler Scholz beschwor, geht es letzten Endes um Positives: Wir müssen der Ukraine beistehen, um Europa zu schützen, der Krieg muss ein Ende finden, und das nicht unter Bedingungen, die der Kreml diktiert.

Von Helmut Kohl zu Egon Krenz

Fast alle diese Beispiele verweisen darauf, dass die „Wende“ oben eingeleitet wird – eine Maßnahme von Parteien, Regierungen, Parlamenten. Die Macht will bestimmen, wohin sich gewendet wird. Als Helmut Kohl 1982 Bundeskanzler wurde, rief er eine „geistig-moralische Wende“ aus, bedrohlich und bieder. Wenn Politiker eine „Wende“ versprechen, hat das häufig etwas Rückwärtsgewandtes. Donald Trumps „Make America great again“ ist ein exemplarisches Wendemanöver, ein Versuch, die Zeit zurückzudrehen. Auch Wladimir Putin benutzt das W-Wort. Wende in Russland, das heißt Nationalismus und Militarismus, zurück zu einem erzreaktionären Menschenbild.

In der jüngeren deutschen Geschichte hat die Wende eine erstaunliche Karriere erlebt. Das Copyright liegt in der Hauptsache bei Egon Krenz. Um den Untergang des Regimes noch zu verhindern, verkündete der letzte Generalsekretär der SED am 18. Oktober 1989: „Mit der heutigen Tagung werden wir eine Wende einleiten, werden wir vor allem die politische und ideologische Offensive wiedererlangen.“

Die sozialistische Selbstkritik kam zu spät. Und die Wende, die kam, war eine ganz andere. Maueröffnung, Begrüßungsgeld, Wiedervereinigung, Treuhand und „blühende Landschaften“, die Kanzler Kohl halluzinierte, und Aufschwung tatsächlich. Das und so viel mehr war die Wendezeit. Auch hier ist der Begriff nicht unbedingt für alle Menschen positiv besetzt. „Im Osten war nicht alles schlecht“ – doch wohl mehr als ein Spruch. Und die zu erwartenden AfD-Ergebnisse bei den kommenden Wahlen in diesem Jahr bedrohen die guten Entwicklungen der letzten drei Jahrzehnte.

Die Wende ist eine Dynamik, die von niemandem wirklich kontrolliert werden kann. Sie hat sich zu einem gesellschaftlichen Dauerzustand entwickelt, fast schon ein historisches Kontinuum. Kein Status quo hat mehr längere Haltbarkeit. Aus Pazifisten werden Realisten, die der Ukraine helfen wollen, von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als „Kaliberexperten“ verspottet. Lieber den Kopf in den Sand stecken? Wendehälse sind wir alle, ob wir wollen oder nicht.