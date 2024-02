Zwei Jahre „Zeitenwende“ Was ist aus den 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr geworden?

Vor zwei Jahren, am 27. Februar 2022, erklärte Kanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundestag, der Überfall Russlands auf die Ukraine „markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents“. Für die Sicherung des Friedens in Europa brauche die Bundeswehr „neue, starke Fähigkeiten“, gab Scholz zu – und kündigte ein einmaliges Sondervermögen von 100 Milliarden Euro „für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben“ an.