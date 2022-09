Lollapalooza Festival in Berlin Pop-Party auf dem Rummelplatz

Schade eigentlich, dass sich Volkan Yaman nicht in die Winnetou-Debatte eingeschaltet hat. Der in Mannheim geborene Rapper und Sänger ist als Apache 207 bekannt geworden und hätte dem Team „Ich-häng-an-meinen-Stereotypen“ vielleicht ein paar interessante Argumente liefern können.

Vielleicht aber auch nicht, denn er hat einfach den Spitznamen verwendet, den ihm seine Mutter als Kind gab, und zur besseren Googlebarkeit noch eine Zahl drangehängt. Die Mama – Apache 207 besingt sie immer wieder in seinen Hits – scheint von den alten Karl-May-Verfilmungen im Fernsehen inspiriert worden zu sein. Denn ihren Sohn hätte man dafür tatsächlich gut als Statist casten können. Seine langen schwarzen Haare sind neben der Sonnenbrille sein Markenzeichen.

An diesem frühen Abend des ersten Lollapalooza-Tages trägt der Zweimetermann sie zunächst in einem Knoten und setzt auf Tarnung: Er trägt eine der roten Ordner-Westen mit dem Logo des Festivals, mit der man ihn tatsächlich für einen Mitarbeiter halten könnte. „Ich muss noch schnell meine Schicht zu Ende machen“, sagt er als er sich von vorne auf die Bühne gewuchtet hat – und demonstriert so gleich mal sein Klassenbewusstsein und seinen Humor.

Zwei prägende Elemente seiner Apache 207-Persona, die auch bei diesem Auftritt auf dem Olympiagelände präsent sind. So verweist die Sozialbau-Kulisse auf die prekären Verhältnisse, in denen er aufwuchs. Inzwischen ist er mit seinen Popsongs, die nur noch Spurenelemente von Rap enthalten, längst Millionär geworden. Was er natürlich ebenfalls ausgiebig feiert.

Fans vor Perry’s Stage beim Lollapalooza. © imago/Jan Huebner / IMAGO/Daniel Lakomski

Die Refrains von Liedern wie „200 KMH“ oder „Apache bleibt gleich“ schallen ihm aus dem Publikum tausendfach entgegen. Einige Fans sind noch Kinder und verfolgen das Konzert mit Ohrenschützern auf den elterlichen Schultern. Was bei ihnen wohl hängen bleibt von den frauenverachtende Ausdrücken und Zeilen, die der Mann im weißen Unterhemd immer mal wieder einfließen lässt? Hoffentlich nicht allzu viel. Die Betonung liegt ohnehin mehr auf Spaß und Unterhaltung.

Den Song „Boot“ singt Apache 207 in einem Holzboot, das auf ein Metallgestell montiert ist. Er fährt damit langsam durch die Menge und lässt sie schließlich „My Heart Will Go On“ von Céline Dion singen – auf so ein quatschiges „Titanic“-Zitat muss man erstmal kommen.

Apache 207 ist der erste große Star, der bei der sechsten Lollapalooza-Ausgabe in Berlin auftritt. Und er macht die Wiese vor der nördlichen Hauptbühne erstmals richtig voll seit das Festival vor zwei Jahren in die Coronapause musste. Jetzt ist es ohne Beschränkungen zurück, allerdings in deutlich verschobenem Schwerpunkt. Traten einst Größen wie Radiohead, Kings of Leon oder The Weeknd bei dem Festival auf, besteht das Line-Up diesmal vor allem aus deutschen Acts. Das liegt unter anderem an dem späten Termin – viele internationale Künstler*innen haben ihre Festivalsaison bereits abgeschlossen.

Die Lolla-Fans nehmen das gut an und strömen ab Samstagnachmittag immer zahlreicher auf das Gelände. Es bilden sich bald überall lange Schlangen. Vor allem der so genannte Food Court besteht zum größten Teil aus geduldig wartenden Menschenreihen vor den Buden mit Pommes, Döner, Churros oder Crepes.

Sehr beliebt sind auch die Glitzer-Applikationsstellen, die diverse Stände an der Längsseite des Olympiastadions anbieten. Hier sind zudem allerlei Publikumsbespaßer*innen unterwegs: Stelzengeher*innen in spektakulären Spiegelkostümen, Clowns, Cabaretdamen und sogar eine kleine Bimmelbahn mit Flugzeugsitzen, die von einem Pseudo-Pilot gesteuert und von einer Fake-Stewardess betreut wird.

Ein Publikumsbespaßer es Festivals. © IMAGO/Bernd Elmenthaler / IMAGO/Bernd Elmenthaler

Der Rummelplatzcharakter, zu dem auch ein Riesenrad beiträgt, ist seit jeher stark ausgeprägt beim Lollapalooza-Festival. Hinzu kommt sehr viel Markenwerbung, sowohl durch die Stände als auch auf den großen Screens an den Hauptbühnen. Die Musik scheint nur eine von vielen Attraktionen zu sein – ganz anderes als beim neuen Tempelhof Sounds Festival, das im Juni erstmals stattfand und fast völlig auf Neben-Klimbim verzichtete. Was eine größere Konzentration auf und Wertschätzung für die auftretenden Musiker*innen erzeugt.

Gemein ist beiden Festivals die mangelnde Diversität des Line-Ups. Konnte Tempelhof mit Florence + The Machine immerhin einen weiblichen Headliner aufbieten, geben beim Lollapallooza nach 19 Uhr – traditionell muss man leider sagen – Männer den Ton auf den großen Bühnen an.

Dass es insgesamt auf 47 Prozent weibliche Acts kommt, liegt auch an der kleinsten Bühne: Der so genannte Weingarten ist allein FLINTA (Frauen, Lesben, inter, nicht-binären, trans und agender Personen) vorbehalten. Das führt zwar zu Momenten wie dem sympathischen und empowernden Auftritt von Becks mit ihrer Band, doch es sendet letztlich auch die Botschaft: Für die Hauptbühnen sind Menschen aus dieser Gruppe noch nicht bereit. Dabei beweisen große Festivals wie Primavera oder Roskilde längst das Gegenteil.

Zoe Wees beim Auftritt auf dem Lollapalooza Festival. © snapshot-photography / snapshot-photography/B.Niehaus

Die Hamburger Sängerin Zoe Wees darf immerhin die Alternative Stage bespielen und macht das mit großer Souveränität. Ihre fulminante Stimme steht im Zentrum eines Sets, das durch die vierköpfige Band eine etwas rockigere Anmutung bekommt als man es von ihren Aufnahmen kennt.

Wees stellt ihr neue Ballade „Daddy’s Eyes“ vor, das von ihrem Aufwachsen ohne Vater erzählt. Die 20-Jährige ist für ihre persönlichen Texte bekannt, vor allem durch ihren Hit „Control“. Als sie ihn zum Abschluss singt, hat sie neben ihren beiden Backgroundsängerinnen beim langgezogenen „Oooooo“ im Refrain auch noch einen großen Publikumschor an ihrer Seite.

Auf der südlichen Hauptbühne beginnt derweil Machine Gun Kelly seinen Auftritt. Der US-Amerikaner ist der einzige internationale Act des Abendprogramms und legt sich derart ins Zeug als gälte es drei Shows in einer zu spielen. In einem Fort werden Feuerfontänen gezündet, der Schlagzeuger scheint sich in einem Dauer-Battle mit sich selbst zu befinden, ständig spielt eine der drei E-Gitarren ein Solo, dazu heult der einstige Rapper und jetzige Emorocker seine Leidenstexte – es ist der totale Overkill. Ach ja, ein Hubschrauber steht auch noch auf der Bühne.

Wie erholsam ist es danach zur anderen Hauptbühne rüberzugehen, wo AnnenMayKantereit einfach nur ein paar Stoffbahnen in den Hintergrund gehängt haben und eine Regenbogenfahne ans E-Piano. Die in Köln gegründete Gruppe wärmt ab dem Eröffnungsstück „Marie“ die Herzen der Menschen, die sich vom einsetzenden Nieselregen nicht beeindrucken lassen.

Henning May von AnnenMayKantereit. © imago/Jan Huebner / IMAGO/Daniel Lakomski

Sänger Henning May sagt, dass die Band drei Jahre auf diesen Moment gewartet habe und man merkt ihnen allen an, wie sehr sie es genießen, nun endlich vor dieser riesigen Menge zu spielen. Als Überraschung bitten sie erst eine Bläsersektion und dann noch vier Streicherinnen zu sich, wodurch das Klangbild wunderbar sanft an Weite gewinnt.

Der alte Hit „Oft gefragt“ erweist sich als immer noch anrührend und „Pocahontas“ als weiterhin sehr schlechte Titelwahl. Wahrscheinlich haben AnnenMayKantereit bei den Winnetou-Debatten auch nicht hinhört.

Ihr Auftritt überzeugt trotzdem in seiner Mischung aus freundlichen Grooves, melancholischen und liebevollen Momenten. Das Kölsch bei den Zugaben haben sie auf jeden Fall verdient.

Felix Brummer von der Band Kraftklub. © imago/Jan Huebner / IMAGO/Daniel Lakomski

Nochmal richtig krachen lassen es anschließend Kraftklub. Weil am Tag zuvor ihr neues Album „Kargo“ erschienen ist, sagt Frontmann Felix Brummer zur Begrüßung: „Willkommen auf unserer Record-Release-Party“. Natürlich spielt die Band aus Chemnitz neben neuen Songs wie „Blaues Licht“ und „Ein Song reicht“ auch viele alte Lieder - allen voran „Ich will nicht nach Berlin“, das an zweiter Stelle steht.

Ähnlich wie AnnenMayKantereit erhöhen auch Kraftklub durch Gäste die Frauenquote auf der Bühne. So singt bei „Fahr mit mir (4x4)“ Blond-Drummerin Lotta Kummer mit, die Schwester von Felix. Später kommt sie für ein zusammen mit der Band Power Plush nochmal zurück, um mit dem Icona-Pop-Cover „I Love It“ die Stimmung anzuheizen.

Unter einem riesigen leuchtenden K spielen Kraftklub ein druckvolles Rock-Rap-Set, dessen Schwung allerdings von Felix Brummers länglichen Ansagen abgebremst wird. Wobei sein Redebedarf nach den vielen Pausen verständlich ist. Auch, dass die Band, deren Look mitunter irritierend wirkt, nochmal klarstellen will, wo sie steht. Also spricht sich Brummer gegen Faschos und die AfD aus. Und findet man sollte ruhig mal „radikaler werden“.

Sagt sich natürlich leicht umgeben von tausenden Gleichgesinnten. Es wirkt ein wenig ironisch, dass Kraftwerk eben noch gesungen haben: „Und Nazis raus ruft es sich leichter/ Da wo es keine Nazis gibt/ Doch Wittenberg ist nicht Paris“. Party und Politik gehen munter durcheinander - schließlich ist es ja auch ein Popfestival und kein Uniseminar. Und „Nazis raus“ kann man eigentlich nicht oft genug sagen. Zumal an einem Ort, den das nationalsozialistische Regime zu seiner Selbstüberhöhung errichtet hat.

