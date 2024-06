Magnus Hirschfeld Superstar Ein Schlag ins Gesicht behinderter Menschen

Es gibt zwei Modi, in denen jüdische Persönlichkeiten können: Jesus oder Weltherrscher. Komplexer wird es selten, ein Beispiel dafür ist Magnus Hirschfeld. Der jüdische Sexualforscher, der in Berlin lebte und wirkte, gilt als Vorkämpfer für die Rechte von Queers. So weit, so richtig. Gleichzeit war Hirschfeld auch Befürworter der Eugenik.