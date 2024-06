Maler Norbert Bisky im Interview „Wir sollten uns das Blau von den Rechten zurückholen“

Herr Bisky, 2019 sagten Sie: „Mir missfällt es immer, wenn Leute, die was mit Ölfarbe können, sich im Atelier schlauer fühlen als die Leute draußen. Das Ausbreiten von politischen Rezepten liegt mir persönlich nicht.“ Heute möchten Sie über Demokratie sprechen, haben sogar ein Plakat gestaltet, das Menschen zur Europawahl mobilisieren soll. Was ist da passiert?

Nichts. Zu der Aussage stehe ich nach wie vor. Es gibt Leute, die versuchen, sehr komplexe Konflikte auf Instagram in zwei Postings zu lösen. Daran will ich mich nicht beteiligen. An anderen Debatten schon, die mit meiner Herkunft zu tun haben: die Verhältnisse in Ostdeutschland, Putins Krieg gegen die Ukraine. Ich finde es wichtig, dieses furchtbare KGB-Monster Putin aufzuhalten. Und bei der Europawahl droht erneut ein Erfolg der Rechtsextremen – oder zumindest, dass wir uns langsam an sie gewöhnen.