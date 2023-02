Märchenhafte Bilder Sind das Feen und Elfen am Berliner Wannsee?

Es sind märchenhafte Bilder, die die Künstlerin Yael Bartana in der Galerie Wannsee Contemporary zeigt: Es scheinen Feen und Elfen zu sein, die dort am Wannseeufer tanzend der Schwerkraft trotzen. Darüber berichtet der Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf in seiner aktuellen Ausgabe.

Die israelische Künstlerin, die in Tel Aviv und Berlin lebt, hat sich mit dem Ort ihrer neuen Ausstellung beschäftigt und bezieht sich unter anderem auf die Arbeit des ungarische Choreografen Rudolf von Laban, der 1927 sein Choreographisches Institut in Grunewald eröffnet hatte.

Die Kunstexpertin Shelley Harten schreibt zur neuen Ausstellung Yael Bartanas: „Ihre Fotoserie zeigt Geister der Laban-Tänzer, die am Ufer des Wannsees auftauchen, wo sie schon einmal tanzten, ihre Bewegung immer wieder neu bearbeiten, zu einer Einheit ortsspezifischer Erinnerung verschwimmen und somit zu einem kollektiven Begriff werden.”

Das große Thema der Ausstellung „Rehearsal for Redemption”, also „Probe zur Erlösung”, ist die menschliche Fähigkeit des Hoffens. Yael Bartana beschäftigt sich schon länger mit diesem „prophetisches Gefühl, das auf vergangenen Erfahrungen basiert und ein Hauptmotor der politischen Vorstellungskraft ist”.

Gezeigt werden eine Videoarbeit, Fotos sowie Collagen, die in Wannsee entstanden sind. Die Künstlerin bleibt aber in ihrer Hoffnungs-Suche nicht am Wannseeufer stehen, im Gegenteil: In einer Collage, die Gustave Dorés Himmelfahrt Christi neu denkt, ersetzt sie den Messias durch ein Raumschiff – Hoffnung, Anbetung, Erlösung.

„Rehearsal for Redemption” ist ab dem 3. Februar und bis zum 22. April in der Galerie Wannsee Contemporary, Chausseestraße 46, zu sehen. Der Vernissage beginnt am 3. Februar um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist die Galerie freitags und samstags von 14 bis 18 Uhr, sonntags zwischen 14 und 16 Uhr und nach Vereinbarung. Mehr auf: wannsee-contemporary.com

