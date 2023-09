MDR besetzt „MiMa“-Posten Tino Böttcher präsentiert das ARD-“Mittagsmagazin“ aus Leipzig

Heureka, der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hat sein Moderationsteam für das ARD-“Mittagsmagazin“ gefunden, das vom 8. Januar im wöchentlichen Wechsel mit dem ZDF gesendet wird. Der MDR löst den Rundfunk Berlin-Brandenburg ab, zugleich wird das Magazin auf zwei Stunden werktäglich verlängert.

Neue Gemeinschaftsredaktion

Laut MDR-Mitteilung agiert Tino Böttcher, 40, als Hauptmoderaror. Den Sport in der Sendung präsentiert Ex-Bobfahrerin und Olympiasiegerin Mariama Jamanka, 33. Das „Mittagsmagazin“, „Brisant“ und der MDR-Nachmittag kommen künftig aus einer neuen MDR-Gemeinschaftsredaktion „Tagesmagazine und Dialog“.

Im Sommer hatte es Querelen gegeben um die Besetzung der „MiMa“-Moderation. Aimen Abdulaziz-Said und Nadia Kailouli, bislang für den RBB im Einsatz, fühlten sich übergangen; damit verbanden sich Stichworte wie Fremdenfeindlichkeit und „Ostphobie“. Dem MDR wurde vorgeworfen, nur Moderatoren mit einer Ostbiographie beschäftigen zu wollen. Chefredakteurin Julia Krittian bestritt diese Sichtweise im Tagesspiegel-Interview.

Nun also Tino Böttcher und Mariama Jamanka. Zu Böttcher teilte der MDR mit: Nach seinem Studium in Jena und Weimar volontierte er beim MDR. Seitdem moderiert der 40-Jährige zahlreiche Live-Sendungen wie den „MDR Sachsenspiegel“ und die Nachmittagssendung „MDR um 2“ und ist zudem seit 2022 regelmäßig bei tagesschau24 im Einsatz. Böttcher vereine für den MDR damit zwei Kernkompetenzen: hohe Live-Sicherheit und Nähe zu den Menschen. Als Moderator zeichne er sich durch exzellentes, präzises und kritisches Nachhaken aus – das Publikum schätze seine zugewandte und authentische Präsenz, weiß der MDR.. Vertreten wird Tino Böttcher von Wiebke Binder, die seit 2014 die Hauptausgaben von „MDR Aktuell“ moderiert und bundesweit bereits durch verschiedene Sondersendungen im Ersten bekannt ist.

Zu Mariama Jamankja heißt es: Die 33-Jährige ist seit zwei Jahren für den MDR als Co-Kommentatorin und Interviewerin im Bob-Team des Wintersports im Ersten unterwegs. Außerdem studiert sie parallel in Berlin Psychologie. „Als Mitglied des Ethikrates des DOSB ist Mariama Jamanka auch weiterhin nah am deutschen Spitzensport – die ideale Besetzung für die Neuausrichtung der Sport-Inhalte im MIMA“.

Das neue ARD-,Mittagsmagazin’ unter Federführung des MDR wird künftig noch mehr die regionale Vielfalt der gesamten Bundesrepublik abbilden MDR-Intendantin Karola Wille

MDR-Intendantin Karola Wille zeigte sich hocherfreut, dass es gelungen sei, vor und hinter der Kamera ein starkes Team zusammenzustellen, das Qualitätsjournalismus auf Augenhöhe mit unserem Publikum leben werde. „Das neue ARD-,Mittagsmagazin’ unter Federführung des MDR wird künftig noch mehr die regionale Vielfalt der gesamten Bundesrepublik abbilden – von Görlitz bis Aachen, von der Zugspitze bis Rügen. Es wird ein Schaufenster der Regionen, nah an den Menschen, konstruktiv und dialogisch mit einer publizistischen Grundfarbe Zuversicht“, so Wille. Der MDR will mit der neuen Anstrengung das Informationsprofil des Ersten stärken und zudem die MDR-Präsenz im ARD-Programm ausbauen.

Gesteuert wird die neue Redaktion „Tagesmagazine und Dialog“ von Annette Just, die seit 2018 die Redaktion Brisant leitet. Stellvertreterin und verantwortlich für die Bereiche Dialog, Produktentwicklung und Digitales wird Stefanie Undisz, seit 2021 Redaktionsleiterin des bisherigen MDR-Nachmittags. Kirsten Engelhard, bisher hauptverantwortlich für crossmediale Projekte in der Chefredaktion, wird Team-Leiterin des neuen ARD-Mittagsmagazins.