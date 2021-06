Der New York Times-Bestseller "She Said - Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement" wird verfilmt. In dem Buch erzählen die "New York Times"-Reporterinnen Megan Twohey und Jodi Kantor die Geschichte hinter ihren Recherchen zum Weinstein-Skandal. Die Verfilmung soll noch diesen Sommer in Produktion gehen.

Regie führt die deutsche "Unorthodox"-Regisseurin Maria Schrader. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Oscar-Preisträgerin Rebecca Lenkiewicz. Die Schauspielerinnen Carey Mulligan und Zoe Kazan sollen Twohey und Kantor spielen. Im Vordergrund des Films stünden aber nicht Weinstein oder der Skandal, heißt es in einer Pressemitteilung, sondern die Recherchen der Journalistinnen und ihr Kampf um die Wahrheit. Als Vorbild dienten Dramen wie "Spotlight".

Twohey und Kantor deckten im Oktober 2017 mit einer Reihe von Artikeln in der New York Times einen der größten Hollywood-Skandale der letzten Jahre auf. Sie dokumentierten sexuelle Übergriffe gegen Frauen durch den Filmproduzenten Harvey Weinstein sowie Einschüchterungsversuche, beispielsweise mittels Schweigegeldzahlungen.

Die Veröffentlichung führte nicht nur dazu, dass Weinstein vom TWC-Vorstand gefeuert, schließlich für schuldig befunden und zu 23 Jahren Gefängnis wegen Vergewaltigung verurteilt wurde. Sie gab auch den Anstoß für die #MeToo- und #TimesUp-Bewegungen. (tsp)