Nach „Fuck Putin“-Ruf Konzertbesucher in Leipzig buhen Rod Stewart aus

Das hatte er sich wahrscheinlich anders vorgestellt. Der britische Pop- und Rocksänger Rod Stewart ist gerade auf seiner Abschiedstour quer durch Europa. „One Last Time“ heißt die Show, auf der er die größten Hits seiner langen Karriere präsentiert. Bei seinem Konzert in Leipzig am vergangenen Freitag soll es aber nicht nur Jubel gegeben haben. Der Grund: Stewart widmete seinen Song „Rhythm of my Heart“ den Menschen in der Ukraine.

„Ich bin gekleidet in den ukrainischen Farben und ich würde dies gern den ukrainischen Menschen und der ukrainischen Armee widmen“, sagte der Sänger seinen Fans vor dem Song, wie das Newsportal „Tag 24“ in seiner Konzertkritik berichtet. Dann rief er: „Fuck Putin!“ Während des Songs waren auf der Videoleinwand hinter ihm Bilder des Krieges zu sehen.

Mehreren Medienberichten zufolge kippte die Stimmung in der ausverkauften Arena Leipzig, daraufhin. Die „FAZ“ etwa berichtet in ihrer Kritik, dass das Publikum nach Stewarts Ruf nicht mehr mitklatschte. Als gegen Ende des Songs auf der Videoleinwand die ukrainische Flagge weht und Präsident Wolodymyr Selenskyj zu sehen ist, haben viele Zuschauer zu buhen und zu pfeifen begonnen. Auch auf der Plattform X sind Videos zu sehen, in denen die Zuschauer Stewart ausbuhen.

Der „FAZ“ zufolge habe Rod Stewart daraufhin kurz irritiert geguckt und „Thank you for being so kind“ gemurmelt, dann ging es weiter mit der Show. Auf X äußerten sich einige User nach dem Konzert: „Schwache Leistung“, schrieb eine, „Fremdschämen als Konzertgast“ ein anderer.

Rod Stewart setzt sich seit Kriegsbeginn für die Ukraine ein und mietete 2022 für eine geflüchtete ukrainische Familie ein Haus in Großbritannien. Auf seiner Abschiedstournee widmet er nun bei jedem Konzert einen Song der Ukraine. Bei seinem Konzert in Berlin am vergangenen Samstag in der Uber Arena reagierten die Zuschauer offenbar anders auf das politische Statement. Der „B.Z.“ zufolge habe es nach seinem „Fuck Putin“-Ruf lauten Jubel gegeben.