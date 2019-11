Die Leiterin des Jüdischen Kulturzentrums in Amsterdam, Hetty Berg, wird die neue Direktorin des Jüdischen Museums in Berlin. Das berichtet der "rbb" und beruft sich auf Regierungskreise. Hetty Berg soll zum 1. April 2020 ihr Amt antreten. Die Kuratorin wurde am Dienstag einstimmig vom Stiftungsrat bestimmt.

Berg folgt auf den bisherigen Museumsdirektor Peter Schäfer, der im Sommer diesen Jahres nach Kontroversen zurückgetreten war.

Auslöser war ein Tweet des Museums mit einer Leseempfehlung zur israelfeindlichen Bewegung BDS (Boykott, Desinvestitionen, Sanktionen). Darin hatten jüdische und israelische Wissenschaftler kritisiert, dass der Bundestag BDS als antisemitisch eingestuft hatte.

Die BDS-Kampagne fordert ein Ende der israelischen Besatzung des Westjordanlandes, des Gazastreifens und Ost-Jerusalems, die Israel 1967 erobert hat, und ruft dazu auf, keine israelischen Waren zu kaufen. (tsp mit dpa)