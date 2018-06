Jeder andere würde dem Album, das auf einen psychischen Zusammenbruch folgt, einen Nutzen aus der Schwäche abtrotzen, die man erlitten hat. Nicht so bei Kanye West, diesem von seinem Erfolg traumatisierten Musiker. Nachdem seine Mutter bei einer von ihm finanzierten Schönheitsoperation starb, will er offenbar vor allem dies: Keine Schwäche mehr kennen und sie auch bei denen verurteilen, die sie sich leisten. Er hat sich auf den Weg einer Selbstermächtigung begeben, die – wie bei Muhammed Ali – moralische Kategorien sprengt. „It's a different type of rules that we obey“ ruft er. Aber wem ruft er es zu? Gesinnungsgenossen hat er nie gefunden, er ist allein.

Das zeigt sich auch daran, wie sein achtes Album an diesem Freitag an die Öffentlichkeit gelangte. „Ye“ hat kein Label, keinen Kanal. Am Nachmittag taucht es plötzlich bei Spotify und iTunes auf. Es geht mal wieder drunter und drüber. Der notorisch sich unverstanden fühlende Hip-Hop-Rebell hat verlässliche Verbindungen in die Realität gekappt. Mit dem Streamingdienst Tidal hat er sich zerstritten. Das Vorgänger-Album „The Life of Pablo“ war noch exklusiv auf Jay-Z’s Plattform zu hören. Doch dann behauptete Kanye West, er sei um drei Millionen Dollar betrogen worden.

„Ye“ ist die jüngste Metamorphose Wests, der sein Alter Ego und seinen Markennamen Yeezus nun zum Kürzel macht. Der spektakulären Einweisung in die Psychiatrie im November 2016 war ein Nervenzusammenbruch am neunten Todestag seiner Mutter vorausgegangen. Seine Probleme wuchsen dann noch, weil er seiner Frau Kim Kardashian nach einem erlittenen Raubüberfall beistehen, sein lange geplantes Album abschließen und eine Tournee vorbereiten musste, bei der er alles anders machen wollte.

Tatsächlich ging das revolutionäre Konzept seiner Show unter wegen des seelischen Notstands, der ihn kurz nach der Premiere alles hinwerfen und Beistand in einer Klinik suchen ließ. Als er einmal gefragt wurde, was er für seinen Erfolg geopfert habe, antwortete er: „Meine Mutter“.

Kanye West führt ein Leben, das Gift ist für einen Künstler. An der Seite eines Celebritystars und Mitglieds des verschwenderischen Kardashian-Klans, ist er umringt von einer paranoiden, oberflächlichen Geschäftstüchtigkeit. Die Angst der TV-Promis, alles, was sie sich aufgebaut haben, durch ein unbedachtes Wort, ein unvorteilhaftes Auftreten wieder zu verlieren, ist groß. Panisch sind sie darauf bedacht, keine Fehler zu machen.

Kanye West macht die Öffentlichkeit zum Spiegel seiner Aggressionen

Dagegen rebelliert West. Aber wohin führt es ihn? Er rappt über Psychopharmaka und halluzinogene Drogen. Droht, sich umzubringen. Droht auch allen anderen mit allem Möglichen. Schildert, wie sie in seinem Umfeld ausflippten nach seiner Äußerung, dass die Sklaverei „a choice“ gewesen sei, eine Frage des Willens, nicht äußerer Umstände. Die Schwarzen sollen selbst schuld an der Sklaverei gewesen seien? Das fanden erst vor wenigen Wochen viele Menschen in den USA nicht amüsant. Oft geht er nach diesem Muster vor: Egal, ob mir alle abraten, ich mach’s einfach und sehe, was passiert. Er macht die Öffentlichkeit zu einem Spiegel seiner Aggressionen – und ist dann erstaunt über die Heftigkeit der Ablehnung.

Das ist ihm zuletzt bei der Veröffentlichung des Albumcovers von Pusha Ts „Daytona“ geschehen. Als Produzent des Albums war er an das Bild von Whitney Houstons Badezimmer herangekommen, in dem die Sängerin gestorben war. Es zeigt das mit Drogen und Medikamentenpackungen übersäte Waschbecken. Für das Foto hatte er 85.000 Dollar ausgegeben, und er meinte, dass er die Summe selbst bezahlen würde, als Pusha T nicht so viel dafür ausgeben wollte. Ohnehin fühlte er sich von West überrumpelt. Die Angehörigen von Whitney Houston reagierten schockiert. Sie fanden es „geschmacklos“ und zeigten sich fassungslos darüber, dass West „so weit in die Privatsphäre der verstorbenen Künstlerin eindrang“.

Beim Präsident in spe: Kanye West and Donald Trump im Trump Tower, Dezember 2016. Foto: AFP/Timothy A. Clary

Und dann ist da noch Wests Parteinahme für Trump. Sie erklärt sich schlicht daraus, dass er ihn als starken Mann erlebt, der die richtige Methode anwendet.

Im ersten Stück von "Ye" macht er aus einer Gewaltfantasie einen Liebesbeweis

„The most beautiful thoughts are always besides the darkest“, singt er im Auftaktstück, von "Ye" das der Form nach den Charakter einer Beichte hat. Kein Beat, bloß ein blasses Synthie-Rauschen, er spricht: „Today I seriously thought about killing you.“ Auf wen das gemünzt ist, sagt er nicht. Aber aus dieser Gewaltfantasie entwickelt er einen Liebesbeweis, indem er meint, dass man nur das, was man wirklich liebe, auch umbringen wolle. Ein äußerst kruder Gedanke ist, dem Hirn eines Borderline-Egomanen entsprungen. „And I think about killing myself, and I love myself way more than I love you, so...“

Es ist dieser Aspekt der Verhöhnung, der so verstörend ist. Kanye West argumentiert wirklich außerhalb des Kanons. Und das Beängstigende: Er weiß das. „People say ,don't say this, don't say that‘ / Just say it out loud, just to see how it feels“, sagt er über seine Methode des kalkulierten Skandals, der ihm die Bestätigung gibt, die er braucht.

West sagt, er bekommt manchmal Angst vor sich selbst

Dumm ist Kanye nicht. „I think this is the part where I'm supposed to say something good to compensate it so it doesn't come off bad / But sometimes I think really bad things / Really, really, really bad things.“ Man erfährt nicht, was dieses Schlechte ist, das sich seiner Gedanken bemächtigt. Aber wie er seine Stimme an dieser Stelle künstlich verlangsamt, wie sie sich aufbläht zu einem düsteren Raunen, da weiß man, dass man sich in Acht nehmen muss.

Der Schriftsteller James Baldwin schrieb in seinem Buch „Hundert Jahre Freiheit ohne Gleichberechtigung“, dass materieller Aufstieg in einer rassistischen Gesellschaft wie den USA nicht ausreiche, um sich akzeptiert zu fühlen. Für einen Schwarzen, der nicht willkürlich verhaftet, geschlagen, drangsaliert oder gelyncht werden wolle, brauche es „einer Handhabe, eines Drückers, etwas, womit man Furcht einflößen könne“. Wests Drücker ist der Irrsinn. Das chronisch gereizte Temperament des Genies. Er wandelt am Abgrund als einer, der sagt, dass er manchmal Angst vor sich selber bekomme.

Diese Zeile findet sich in „Yikes“, einem Song über Drogensucht, mit dem er seine eigene Abhängigkeit thematisiert („I done died and lived again on DMT, huh / See this a type of high that won't come down / This the type of high that get you gunned down / Yeezy, Yeezy trollin' OD, huh“). Und er schildert, wie ihn die rezeptpflichtigen Mittel mürbe und überempfindlich machen. Sie trieben ihn in den Wahn.

Der Höhepunkt des Albums: "Yikes"

Und wie im Wahn bekräftigt er schließlich noch einmal, dass er sich selbst für einen „Superhelden“ hält. Danach schreit er nur noch – ähnlich wie Jim Morrison in „The End“, als ihm auf die Zeile „Father, I want to kill you / Mother, I want to …“ nichts mehr einfiel. „Yikes“ist zweifellos der musikalische Höhepunkt des 30-minütigen Albums. Die anderen Songs sind Skizzen einer wachsenden Entfremdung. Beinahe verzweifelt versucht Familienvater Kanye West seine Sentimentalität zu erklären. Etwa wenn er sich fragt, was seine Tochter einmal von ihm denken wird („Violent Crimes“).

West hat „Ye“ als Teil eines insgesamt fünf Alben umfassenden Projekts beschrieben, die er mit Pusha T., Kid Cudi und weiteren Mitgliedern seiner Truppe aufgenommen hat. Sie sollen bis Mitte Juni in dichter Folge erscheinen. Denn daran hat West auch immer geglaubt: dass das beste Mittel gegen das Chaos im eigenen Kopf Chaos ist.