Pizza, Döner, Süßes Ein Besseresser im Auftrag des Privatfernsehens

Mehr oder minder bekannte TV-Köche gibt es viele im deutschen Fernsehen. Sebastian Lege hat unter ihnen eine Ausnahmestellung, denn als Produktentwickler für Lebensmittel kennt der gelernte Koch die Tricks und Schliche der Branche aus dem Effeff. Genüsslich klärt er darüber auf, wie die Lebensmittelindustrie insbesondere mit dem großzügigen Einsatz von Wasser, Zucker oder Palmöl die Profite steigert und warum das nicht nur ärgerlich, sondern mitunter auch gesundheitsgefährdend sein kann.

Zuletzt war Lege vor allem für das ZDF und dessen Reihe „ZDFbesseresser“ im Einsatz für eine bewusstere Ernährung. Auf ZDFinfo werden seine Dokumentationen regelmäßig wiederholt und auch in der ZDF-Mediathek und auf Youtube laufen die unterhaltsamen Info-Sendungen bestens.

Im November reaktiviert Lege seine Kontakte zum Privatfernsehen. Nachdem er bereits zuvor in „Grill den Henssler“ und „Grill den Profi“ Auftritte hatte, bekommt er nun bei Vox eine eigene Sendung. Am 13. November läuft die erste Ausgabe von „Lege kommt auf den Geschmack“. Insgesamt vier beinahe abendfüllende Sendungen zur Primetime um 20.15 Uhr hat der Privatsender produziert.

Der Titel des Formats wirkt ein wenig wie eine komplette Kehrtwende zu Leges bisheriger Arbeit, schließlich führen seine Enthüllungen im ZDF regelmäßig dazu, dass dem Zuschauer der Geschmack vergeht. Das soll bei Vox nicht passieren, auch wenn der Sender betont, dass es sich keineswegs um eine neue Kochshow handelt.

Stattdessen will der Produktentwickler „neue Geschmackswelten rund um die Lieblingsgerichte der Deutschen“ entdecken. Während Lege im öffentlich-rechtlichen ZDF der Lebensmittelindustrie kritisch auf die Finger schaut, begibt er sich im RTL-Privatfernsehuniversum darum auf einen anderen Weg.

Für Vox sammelt er die besten Tipps und Tricks von erfahrenen Gastronomen, um so herauszufinden, wie man die besten Pizzen, Döner oder Süßspeisen kreiert. In seinem „Lege-Lab“ wird er anders als im ZDF zudem nicht versuchen, die Verfahren der Lebensmittelindustrie auf den Prüfstand der Kritik zu stellen. Bei Vox experimentiert er selbst mit den kreativsten Zubereitungsmethoden für den optimalen Geschmack. Zum Thema Pizza informiert sich Lege sogar im Testlabor von Dr. Oetker, wenn er nicht gerade eine Calzone flambiert. Am Ende jeder Sendung müssen 50 Testesser entscheiden, ob das im Privat-TV zum „Besseressen“ führt.