Der Schauspieler, Produzent und Regisseur Daniel Brühl hat an Ostern eine Poesie-Aktion auf Instagram ins Leben gerufen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Unter dem Instagram-Account @poetryforlocals und dem Hashtag #poetryforlocals können Interessierte ihr Lieblingsgedicht posten oder in einem Video vortragen.

Brühl sei auf die Idee gekommen, als seine Lieblingsbuchhandlung, die wie alle lokalen kleinen Geschäfte derzeit ums Überleben kämpft, ihm Gedichtbände geliefert hatte. „Poesie und Lyrik haben etwas Tröstendes in diesen schweren Zeiten“, sagte der Schauspieler. „Mit „Poetry for Locals“ kann jeder aufrufen, seinen Lieblings-Shop, Café oder Restaurant in der Nachbarschaft zu unterstützen oder einfach nur Grüße an die Liebsten senden.“