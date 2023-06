Presserat rügt Doepfner-Leaks nicht Privat ist nicht geheim

Der Deutsche Presserat sieht in der „Zeit“-Veröffentlichung von Mails und Posts von Springer-CEO Mathias Döpfner keinen Verstoß gegen den Pressekodex. Zur Begründung hieß es, am Inhalt der Nachrichten des Springer-Chefs an leitende Angestellte bestehe ein überwiegendes Interesse. Die von der „Zeit“ veröffentlichten Passagen enthielten politische und publizistisch-redaktionelle Einschätzungen, die Döpfner als Vorstandsvorsitzender und Verleger eines der größten Medienhäuser Europas geschrieben habe.

Abfälliges über Ostdeutsche

Döpfner machte abfällige Bemerkungen über Ostdeutsche, auch wünschte er sich, dass die FDP vor der Bundestagswahl in der „Bild“ hochgeschrieben werde. Tage nach dem „Zeit“-Artikel hatte Döpfner um Entschuldigung gebeten.

Die Posts und Mails von Döpfner gingen an einen Personenkreis, von dem er annehmen durfte, dass sie seine Äußerungen nicht leaken, nicht zur „Zeit“ tragen und damit in die Öffentlichkeit. Sie waren privat.

Heißt privat auch geheim? Kein Betroffener, ob prominent oder nicht, wird es leiden mögen oder hinnehmen müssen, dass sein Innerstes quasi nach außen gekehrt wird. Trotzdem ist der Springer-CEO nicht der erste Fall, bei dem es offensichtlich wird, dass seine Gedankenwelt, sein Weltbild auch von bemerkenswerter Schlichtheit und diskriminierendem Einschlag geprägt ist. Der Eindruck, dass in der Öffentlichkeit anders geredet und geschrieben als in der privaten Sphäre, hat bei Döpfner nicht seine Premiere erlebt.

Joachim Huber verfolgt intensiv die Vorgänge und Affären im Axel-Springer-Konzern.

Es kann, es darf, ja, es muss berichtet werden, was der Chef des mächtigen Medienhauses meint, was er denkt. Denn daraus erwächst auch die Berichterstattung der Springer-Medien.

Wenn „Bild“ postuliert: „Bild Dir Deine Meinung“, dann muss sich die Allgemeinheit auch eine Meinung über den Steuermann von „Bild“ machen können. Die Leaks seiner Äußerungen gehören zum ganzen Bild seiner Persönlichkeit. Privat ist also nicht gleichbedeutend mit geheim, wenn das öffentliche Interesse überwiegt.

Die Entscheidung des Presserats ist eine Entscheidung für die Pressefreiheit. In ihrem Urteil, ob aus einem Tagebuch im Zusammenhang mit den Cum-Ex-Betrügereien hätte zitiert werden dürfen, haben die Richter des Bundesgerichtshofs dazu eindeutig Ja gesagt. „Die Funktion der Presse als Wachhund der Öffentlichkeit“ sei für die Demokratie unverzichtbar.

Und auch das soll nicht verheimlicht werden: Die „Bild“, die im Axel-Springer-Verlag erscheint, kennt sehr wenige Skrupel, wenn es um Privatsphären geht.