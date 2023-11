ProSieben beendet Journal „Zervakis & Opdenhövel. Live“ wird eingestellt

Es hätte die News-Anstrengungen von ProSieben adeln und Linda Zervakis überzeugen sollen, dass ihr Wechsel von der „Tagesschau“ der ARD zum privaten Sender richtig war. Auch Matthias Opdenhövel sollte zeigen können, dass im Sportkommentator und Entertainer auch ein News-Mann steckt. Also startete das Journal „Zervakis & Opdenhövel. Live“ mit großen Erwartungen.

Lieber ein Ende mit Schrecken

Erfüllt aber wurden sie nie. Die Quoten waren und blieben unterdurchschnittlich, die Aufmerksamkeit für das News-Magazin kam selten über die Wahrnehmungsgrenze. ProSieben handelt richtig, wenn jetzt statt auf ein Schrecken ohne Ende auf ein Ende mit Schrecken gesetzt wird. „Zervakis & Opdenhövel. Live.“ läuft am 20. Dezember nach dann 77 Sendungen das letzte Mal, teilte der Sender mit. 2024 wird ProSieben #ZOL nicht fortsetzen.

ProSieben-Chef Hannes Hiller, sagte: : „Das ist eine sehr schmerzhafte Entscheidung, #ZOL 2024 nicht weiterzumachen. Ich danke dem #ZOL-Redaktionsteam und unseren Moderatoren Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel, dass sie stets mit höchstem Einsatz und großer Leidenschaft an #ZOL gearbeitet haben.

Hiller sagte weiter, ProSieben werde sein journalistisches Engagement nicht reduzieren. „Wir werden in Zukunft versuchen mehr Reportagen unter dem Label ‘ProSieben THEMA.’ in der Prime Time zu senden.“ Für diese Reportagen sei ProSieben in den vergangenen Jahren vielfach ausgezeichnet worden. „Mit Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel wollen und werden wir weiter eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten“, so Hiller.

#ZOL litt erkennbar darunter, dass die Macher nicht genau wussten, was die Sendung wirklich sein wollte: ein eisenhartes Newsformat, eine Mischung aus ernst und albern, nachdenklich oder Spaß machen wollen, relevant oder amüsant? Es sollte Infotainment geboten werden, aber die Sendung war weder Info noch Entertainment. Auch diese Erklärung bietet sich an. Der Zuschauer von ProSieben will nur Entertainment, es sei denn, Joko und Klaas machen ernst.

Zum Ende und zu Gründen dafür muss jetzt keiner rumhämen. Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel haben ihr Bestes gegeben für eine Sendung, die nicht die beste war.