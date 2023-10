Reicht auch mal mit der Gen Z Berlinerin Ilgen-Nur bringt zweites Album heraus

Ein Merkmal für hohe musikalische Qualität ist, wenn Leute über die Songs sagen, sie klängen gar nicht, wie aus Deutschland. Als würde das Deutschklingen direkt bedeutet, dass jemand sich wie Max Giesinger oder Scooter anhört; also nach domestiziertem Einheitsbrei oder eben angestrengtem Trash.

Was damit eigentlich gemeint ist: Unsere musikalischen Erzeugnisse umweht kein internationales Flair. Vielleicht war man deshalb anno 2019 so überrascht, als Ilgen-Nur ihr Debütalbum „Power Nap“ veröffentlichte.

Sie wurde allerorts als Wunderkind gefeiert, als Messias, der uns allen endlich den Indie-Rock rettet. Dank warmer, aber stets tiefenentspannter Stimme, umrankt von gitarrenlastigem Songwriting, das immer auch Potenzial zur großen Hymne hat, ohne zu nerven, wurde sie gerne mit Courtney Barnett, The Smiths oder Lucy Dacus verglichen.

Watching the world fade from a car seat, there’s nothing I can do but long to change.

Ilgen-Nur erklärt im Song „Sweet Thing“, dass sie Sehnsucht nach Veränderung hat. Musikalisch hat sie das bereits selbst erledigt.