Rückgabe vergeblich gefordert Was passiert mit den auf die Krim verschleppten Gemälden?

Wie eine Untersuchung der Fachzeitschrift „The Art Newspaper“ zeigt, gibt es ernstzunehmende Bedenken, ob Kunstwerke, die von russischen Truppen in der besetzten Ukraine entwendet wurden, je wieder an die Ukraine zurückgegeben werden sollen.

Konkret geht es in dem Bericht um Hunderte von Gemälden, die im November aus dem Kunstmuseum in Cherson entfernt und in einen Konzertsaal des Kunstmuseums in Simferopol auf der Krim gebracht wurden – das Gebiet, das Russland bereits 2014 annektiert hatte.

Russische Behörden sicherten Rückgabe an rechtmäßige Eigentümer zu

Der Leiter dieses Museums, Andrei Malgin, versicherte der „Moscow Times“ unmittelbar nach der Entwendung, dass die Exponate vorübergehend eingelagert würden, um sie in Sicherheit zu bringen. Man werde sie dann an ihren rechtmäßigen Eigentümer zurückzugeben. Unklar ist jedoch, was russische Behörden unter dem Begriff „rechtmäßiger Eigentümer“ verstehen. Andrei Malgin steht Wladimir Putin nahe. Seine Äußerungen, unter anderem zur Unfähigkeit der Ukraine, sich angemessen um Kulturgüter zu kümmern, sind für ukrainische Experten Grund zur Sorge.

Nachdem Cherson bereits im November von ukrainischen Truppen befreit wurde, fordert der ukrainischer Kulturminister Oleksandr Tkachenko die Rückgabe der Exponate – bislang ohne Erfolg.

Der Standpunkt der Unesco zum „rechtmäßigen Eigentümer“ ist klar: Nach der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten von 1954 muss der Staat „nach Beendigung der Besetzung die Kulturgüter an die ehemals besetzten Behörden zurückgeben“. Sowohl Russland als auch die Ukraine sind Unterzeichner dieses Abkommens.

