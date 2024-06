Serien und Filme der Woche Wie schafft man es, in zwölf Jahren nicht einen Tag zu altern?

1 Bestseller Boy (ZDF Mediathek)

Momo (Shahine El-Hamus) will Schriftsteller werden © ZDF und TM & © Paramount

Es konnte so viel nicht schiefgehen. Die niederländische Serie „Bestseller Boy“ (ZDF Mediathek) beruht auf dem erfolgreichen Roman von Mano Bouzamour, den Robert Alberdingk Thijm mit dem Autor fürs Fernsehen adaptiert hat.

Erzählt wird in acht Teilen, wie der junge Mohamed „Momo“ Zebbi (Shahine El-Hamus) versucht, in Amsterdam zwischen zwei Kulturen, zwischen der niederländischen und der marokkanischen, zu navigieren. Wenn er nicht gerade Sushi ausliefert, arbeitet er an seinem Buch. Die meisten Kapitel sind geschrieben, doch die Idee fürs Finale will ihm nicht einfallen. Bis…

„Bestseller Boy“ hat nicht eben einen neuen Plot zu bieten – Einwanderkind sucht seinen Platz –, aber wie dieser erzählt wird, das ist überaus anregend. Probleme mit Freundin oder Nichtfreundin Evelien, mit der Familie, die ihn wegen des Buches verstößt, das schießt mit hinein. Schließlich reist Momo nach Marokko, um die eigenen Wurzeln und die Idee für ein weiteres Buch zu finden. Ob sein Momo ein Bestseller Boy wird? (jbh)

2 Doris Dörrie – Die Flaneuse (Arte Mediathek)

Im Porträt zeigt sich Doris Dörrie ungewöhnlich offen und zugänglich. © © Bethel Fath

Unerwartet erwies „Männer“ sich 1985 als Kinohit. Damit stand die 31-jährige Doris Dörrie im Rampenlicht. Ihre Komödie wurde für den Oscar nominiert. An diesen Erfolg konnte sie zwar nicht mehr anknüpfen. Über mangelnde Beschäftigung kann sie sich aber nicht beklagen.

Die Doku „Doris Dörrie – Die Flaneuse“ (Arte Mediathek) porträtiert die Vielseitigkeit einer Künstlerin, die nicht nur hinter der Kamera steht. Als Professorin an der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film unterrichtet sie Studenten. Außerdem tritt sie als produktive Autorin von Kinderbüchern und Romanen in Erscheinung.

Sabine Lidl verwebt diese unterschiedlichen Aspekte zu einem persönlichen Porträt. Doris Dörrie spricht nicht nur über Kochen, Kultur, Essen und Erzählen. Sie gibt auch intime Einblicke in die wohl schwierigste Phase ihres Lebens, in der sie 1996 ihren ersten Mann verlor, den Kameramann Helge Weindler.

Zu Beginn versteckt die Filmemacherin ihren Kopf unter einer Einkaufstasche. Damit will sie festgefahrenen Selbstbildern entkommen. Über solche Techniken der Kreativität führt Dörrie mit Sabine Lidl ein augenzwinkerndes Gespräch. (rie)

3 Land of Woman (Apple+)

Was das beste Schuhwerk der Landwirtschaft ist, mag strittig sein, das schlechteste trägt definitiv Gala: Turmhohe Highheels, überm Cocktailkleid edler Herkunft. Unpassender kann man auf Weinbergen nicht gekleidet sein, aber gut – die verwöhnte New Yorkerin ist nicht bei der Arbeit, sondern auf der Flucht vor Auftragskillern.

Da ihr Mann diesen 15 Millionen Dollar schuldet, fliegt sie mit Mutter, Tochter und leichtem (aber teurem) Gepäck in Omas katalonisches Heimatdorf, wo das flüchtige Drei-Generationen-Trio vom Regen Richtung Traufe gerät. Während Gala Stress mit dem süßen Winzer Amat kriegt, hat Julia Stress mit Jugendsünden und Teeny Kate mit Geschlechteridentitäten.

Alles irgendwie regelbar – würden die Mafiosi nicht zügig hinzustoßen, was den Serien-Sechsteiler „Land of Women“ (Apple TV+) der Autoren SR Ramón Campos und Gema N. Neira zur Krimigroteske mit RomCom-Elementen und einer Prise Gesellschaftskritik macht. Eine höchst amüsante. Und das liegt auch an der Hauptdarstellerin. Zwölf Jahre nach „Desperate Housewifes“ taucht Eva Longoria aus der Versenkung auf.

Davon abgesehen, dass die Tex-Mexikanerin keinen Tag gealtert zu sein scheint, spielt sie ihre Stöckelschuh-Furie mit so wuchtiger Präsenz, dass man Inszenierungsschwächen ignoriert. (JF)

4 Diane von Fürstenberg (Disney+)

Die Doku „Diane von Fürstenberg“ bei Disney+ © Disney+

Das Englische lässt sich bisweilen schwer übersetzen. Wer sich „in charge of“ etwas sieht, ist verantwortlich, kompetent, zuständig, entsandt, ja beseelt von einer anspruchsvollen Aufgabe – also alles, wofür sich Diane von Fürstenberg fühlt, als sie den Stand ihrer Daseinsplanungen vor 50 Jahren auflistet.

Damals, erzählt die Mode-Ikone der Oscar-Preisträgerin Sharmeen Obaid-Chinoy im Dokufilm „Diane von Fürstenberg“ (Disney+), war sie „in charge“ ihres Schicksals, ihrer Kinder, ihres Unternehmens, ihrer Existenz. Jene Feministin, die kurz nach Coco Chanels Tod als einzige im Männerbusiness mitmischen durfte. Und zwar so erfolgreich, dass ihr Obaid-Chinoy und Trish Dalton ein sehenswertes Porträt widmen.

Es handelt vom Kind belgischer Juden, das der Shoah ins Rampenlicht entkommen ist und dort bis heute am Dimmer sitzt. Geboren 1946, landet Diane Halfin dank ihrer Heirat eines Prinzen 23 Jahre später im globalen Jet Set.

Es passiert immer irgendwas Spektakuläres im Leben einer lebenshungrigen Frau, deren reichbebilderte Aufzählung pures Entertainment ist. Leicht selbstgefällig zwar, aber hey – wie schillernd Glanz und Gloria vordigitaler Zeiten sind, hat zuletzt „Becoming Karl Lagerfeld“ gezeigt. Wer kurz dorthin fliehen will, sollte also unbedingt „Diane von Fürstenberg“ schauen. (JF)

5 Jamie Lee Curtis - Schrei nach Freiheit in Hollywood (Arte Mediathek)

Seit 40 Jahren arbeitet die zweifache Golden-Globe-Gewinnerin nun in der Hollywoodbranche: Jamie Lee Curtis. © © E. Tanner/Contour/Getty Images

In der Serie „Scream Queens“ gibt es eine Szene, die Leben und Karriere der Schauspielerin Jamie Lee Curtis grandios spiegelt. Sie steht nackt unter der Dusche, genauso wie ihre Mutter Janet Leigh 60 Jahre zuvor im Hitchcock-Thriller „Psycho“. Alle rechnen damit, dass Curtis in der Wanne mit dem Messer nieder gemetzelt wird, Blut in den Abguss fließt.

Stattdessen: Ein Schnitt, ein Mann in Teufelsmaske, der vor der Dusche sein Messer hebt – und von hinten nieder geschlagen wird. Von Jamie Lee Curtis (alias der Dekanin Cathy Munsch). Sie sagt dem Mann ins Gesicht: „Ich habe diesen Film 50 mal gesehen!“

Von wegen: einmal Opfer, immer Opfer. Einmal Horror, immer Horror. Und wer die Curtis als „Scream Queen“ nur wegen der „Halloween“-Filmreihe in Erinnerung hat, wird mit der Doku eines Besseren belehrt: „Jamie Lee Curtis – Schrei nach Freiheit in Hollywood“ (Arte Mediathek).

Regisseurin Valérie Jourdan zeichnet das Bild einer Schauspielerin, die Rollen-Klischees und Codes des weiblichen Ideals ins Wanken brachte. Dabei bilden der Start von „Halloween – Die Nacht des Grauens“ (1978) mit Curtis als Laurie Strode, die sich im Dorf gegen den wahnsinnigen Mörder mit Maske Michael Myers stemmt, und die „Halloween“-Fortsetzung 40 Jahre später eine Klammer in Curtis’ Karriere, in der sie sich auch aus dem Schatten der Schauspieler-Eltern Tony Curtis und Janet Leigh hat befreien wollen.

Wie gut das gelungen ist. „Ein Fisch namens Wanda“, „Die Glücksritter“, „True Lies“, „Blue Steel“. Komikerin, eiskalte Polizistin, Sexsymbol: Curtis’ Metamorphosen sind beachtlich. In ihren Rollen überwindet sie den Opfer-Status und wird zur Überlebenden.

Wie ihre atypische Figur in der „Scream Queens“-Serie eine Popikone (zum Beispiel auch für Lady Gaga), die das Bild einer befreiten Schauspielerin entwirft.(meh)