Sommer an der Lagune Zehn aufregende Tipps für die Kunstbiennale in Venedig

Die 60. Biennale di Venezia steht unter dem Motto „Stranieri Ovunque - Foreigners Everywhere“, übersetzt Fremde überall. Kurator der Hauptausstellung mit insgesamt 332 beteiligten Künstlerinnen und Künstlern ist der Brasilianer Adriano Pedrosa.

Dazu kommen 87 Länderpavillons und natürlich die Ausstellungen im Begleitprogramm, die über die ganze Stadt verteilt sind. Wer vor Ort ist, sollte sich Zeit nehmen für einen Streifzug durch die Gassen, in ehrwürdige Palazzi und an den Kanälen entlang. Wir zeigen Ihnen, wo es sich lohnt.

1. Boris Luries No!-Art

Immigrant’s No!-Box aus dem Jahr 1963 von Boris Lurie. © Boris Lurie, Immigrant's NO!box, 1963 © Boris Lurie Art Foundation

Der Ort ist pikant für eine Ausstellung von Boris Lurie. Seine No!-Art, die Aufnahmen Überlebender in gerade befreiten Konzentrationslagern mit Postern von Pin up-Girls kombiniert, lässt sich ohnehin schwer ertragen. Aber in der Kirche und Grablege der Scuola Grande San Giovanni schockt sie noch mehr (bis 24.11.). Und doch gefiel der Boris Lurie Art Foundation gerade diese Location, steht sie doch für Wiederauferstehung.

Anlässlich seines 100. Geburtstags wird hier tatsächlich eine Renaissance von Boris Luries Werks versucht, das bis heute nur in wenigen Museen zu finden ist - so drastisch verarbeitet er darin das Trauma des Holocaust, den er mit Pornografie und Werbung kurzschließt. Nur Boris Lurie und sein Vater überlebten. Seine Mutter, Großmutter, Schwester und Jugendliebe kamen bei einer Massenerschießung 1941 nahe Riga um, wohin die Familie nach Pogromen in St. Petersburg ausgewandert war. Nach der Befreiung aus dem Lager emigrierte Lurie mit seinem Vater in die USA, wo er die Erinnerung an das Grauen in Bilder übertrug.

Venedig Biennale Die Biennale läuft vom 20. April bis 24. November. Weitere Informationen unter: www.labiennale.org

Die Verweigerung ist seiner No!-Art eingeschrieben, kommerziell erfolgreich war er nie. Irgendwann gab Lurie auf, der komfortabel vom geerbten Vermögen seines Vaters leben konnte, und begann einen Roman à la Pasolini, in dem er das Erlebte erneut durchlitt. Der Galerist René Block erinnert sich noch gut an ihn, Anfang der 1970er Jahren lernte er ihn in seiner Souterrain-Wohnung in New York kennen: aussehend wie ein Tramp, der mit Vorliebe White Russian trank, eine Mischung aus Milch und Wodka. Aber hellwach. (Nicola Kuhn)

2. William Kentridge mal zwei

Filmstill aus William Kentridges erster Episode der Serie „Self-Portrait as a Coffee Pot“. © Courtesy William Kentridge Studio

William Kentridge gilt als Superstar der südafrikanischen Kunst, seit seiner Teilnahme 1997 an Okwui Enwezors Documenta 10 ist er auch international eine große Figur. Kaum ein Land, in dem der Zeichner, Filmemacher, Installationskünstler nicht ausgestellt hat. Seine Technik, Zeichnungen filmisch zu animieren und mit Darstellern in ein größeres Tableau zu überführen, bezaubert immer wieder. Wie ein psychologisches Verfahren erinnert er dabei auf vermeintlich spielerische Art auch an die Verbrechen des Apartheitssystems.

Während der Pandemie hat der Künstler in seinem Johannisburger Studio unter dem Titel „Self-Portrait as a Coffee-Pot“ neun Episoden als Online-Serie gedreht, die im Arsenale-Institut für Politik und Repräsentation zu sehen sind (bis 24.11.). Von früheren Arbeiten kennt man bereits die fließende Verwandlung einer Espressokanne in eine Rakete, diesmal porträtiert er sich selbst – und das gleich doppelt.

Mit seinem identischen Alter ego erkundet er die Möglichkeiten der Kreativität im digitalen Zeitalter. Welch Wohltat, dass man sich für die halbstündigen Filme in der Marinarezza direkt an der Uferpromenade auf Stühlen niederlassen kann in einem Raum, der dem Atelier von Kentridge nachempfunden ist. Eine verbeulte Tuba ruht auf einem Stuhl, Zeichnungen und gedruckte Denksätze hängen an der Wand, Tuschepinsel stecken im Glas auf einem Pult, als wäre der Künstler nur gerade rausgegangen. Die unmittelbare Kunst existiert noch zum Glück. (Nicola Kuhn)

3. Crazy Jean Cocteau

Das Multitalent: Jean Cocteau, 1949 in New York porträtiert von dem Magnum-Fotografen Philippe Halsman. © Philippe Halsman / Magnum Photos

Ein Küsschen für die Callas, ein Gelato mit seinem Lebensgefährten Jean Marais im Café Florian auf dem Markusplatz, ein Schnappschuss mit Marlene Dietrich im Théatre de l’Étoile in Paris – Jean Cocteau war immer dort, wo die Stars sich trafen. Josephine Baker, Coco Chanel, Edith Piaf, Pablo Picasso hingen zusammen mit ihm ab. Der queere Künstler genoss das Society-Leben, davon zeugen die Fotografien in der Peggy Guggenheim Collection, die ihm unter dem Titel Gauklers Rache eine großartige Retrospektive mit 150 Werken eingerichtet hat (bis 16.9.).

Natürlich gehörte auch die amerikanische Sammlerin zu seinem großen Bekanntenkreis. Ein weiteres Foto zeigt ihn im Sommer 1956 mit crazy Brille auf der Terrasse des Palazzo Venier, dem mondänen Quartier Peggy Guggenheims in Venedig, die ein Faible für extravagante Augengläser besaß. Die Schau feiert den Alleskönner: den begnadeten Zeichner, dessen schönlinigen Strich Andy Warhol später übernahm, den Regisseur grandioser Filme wie „Die Schöne und das Biest“ oder „Orpheus“. Als ein Orpheus sah er auch sich selbst, durch seine Opiumsucht stand er stets dem Nirvana nah.

In gewisser Hinsicht verbrannte er sich, verströmte sich in Bühnenbildern für Aufführungen der Ballets Russes wie Schmuckdesign für Cartier, entwarf Teppiche, Parfümschachteln und Büchertitel. Zu den schönsten Entdeckungen gehören seine illustrierten Briefe. Die Zeilen an „Chère amie“ schnörkeln sich um ein Doppelbildnis von ihm und seinem Lover im Matrosenanzug. (Nicola Kuhn)

4. Büchel besteigt den Berg der Barmherzigkeit

Außenansicht der Ca’ Corner della Regina, in dem die Fondazione Prada residiert, mit „Ausverkauf“-Schildern an der Fassade. © Marco Cappelletti, Courtesy: Fondazione Prada

In Venedig erinnert man sich noch gut an Christoph Büchel und seine „Barca Nostra“ im Arsenale vor fünf Jahren. Zur 58. Biennale hatte der Schweizer Künstler das über 22 Meter lange Wrack aufgebockt am Ufer ausstellen lassen und damit einen Skandal evoziert: Darf man das Unglücksschiff, das 2015 mit Hunderten Migranten im Mittelmeer gesunken war, als Kunst zeigen? Kurator Ralf Rugoff wollte damit „neue Perspektiven öffnen“, der Künstler schwieg sich aus.

Jetzt ist er wieder da, erneut ist Christoph Büchel ein Coup gelungen und aller Aufmerksamkeit sicher. Der Künstler besitzt einen Sensus für schmerzhafte Zusammenhänge. Diesmal stellt er im Palazzo der Fondazione Prada aus, einem der prachtvollsten Renaissancepaläste am Canal Grande, den er in eine Resterampe verwandelt (bis 24.11.). „Ausverkauf“, steht schreiend auf Plakaten an der Fassade. Mit seiner Totalinstallation Monte di Pietà schickt er den Palazzo zurück in jene Zeit, als er Venedigs Pfandleihhaus war. Staunend tritt der Besucher ein in einen Megastore, in dem sich Räder, Bilder, Waschmaschinen, Madonnenbildnisse häufen. Der Parcours führt in eine Videoüberwachungszentrale, dann weiter in einen schummrigen Poledance-Club, in eine Kapelle und schließlich zu den Resten eines Gelages. Hier ist alles zu haben, Geld, Liebe, gefälschte Gucci-Handtaschen. Büchels „Berg der Barmherzigkeit“ erinnert an die drückenden Schulden, die Menschen und ganze Staaten umklammern. Seine angestaubten Szenarien demonstrieren: Die Gerechtigkeit kommt immer zu spät. (Nicola Kuhn)

5. Ein Plätzchen für Berggruen

Urs Fischer schuf für den Palazzo Diedo riesige Tropfen aus von Hand geblasenem Spiegelglas, die frei im Raum hängen. © Massimo Pistore

Wenn in Venedig die Biennale stattfindet, dann ist dies immer auch der Aufgalopp der Sammler. Sie kommen mit ihren Yachten, ihrem Tross und dem Scheckbuch, wie es früher altmodisch hieß. Damals ging es noch eine Woche nach der Eröffnung gleich weiter zur Kunstmesse nach Basel, wo sich die gerade gesehene Kunst so ähnlich kaufen ließ.

Zur Extraklasse gehört es, in Venedig gleich ein Pied-à-Terre zu besitzen, sprich: einen Palazzo. Peggy Guggenheim hat es mit ihrem Palazzo Venier dei Leoni vorgemacht, den sie 1949 für ihre Collection erwarb und darin bis zu ihrem Tod 1979 lebte. Der französische Supersammler Francois Pinault folgte ihr, übernahm 2005 von der Fiat-Gruppe den Palazzo Grassi und baute schließlich die Punta Dogana als weiteres Ausstellungshaus um.

Auch Nicolas Berggruen hat sich in die Stadt verliebt. Erst erwarb er auf der Giudecca die Casa dei Tre Oci für seine Stiftung Berggruen Arts & Culture, dann den Palazzo Diedo nahe der Rialtobrücke für seine Kunst und zuletzt den Palazzo Malipiero am Canal Grande als Appartamento. Nach zwei Jahren Renovierung hat er zur Biennale den Palazzo Diedo der Öffentlichkeit übergeben und eine Party geschmissen, dass man fürchten musste, die gerade restaurierten Deckengemälde fallen durch die wummernden Bässe wieder runter (Eröffnungsausstellung bis 24.11.).

Keine Sorge, er steht blitzblank da, viel zu glatt für ein historisches Gebäude. Doch Berggruen wollte für seine slicke Westcoast-Kunst die perfekt hergerichteten Räume. Selbst ein Ibrahim Mahama, der kämpferische Polit-Kunst macht, wirkt hier gezähmt. Für den Palazzo Diedo schuf der Konzeptkünstler aus Ghana ein Deckenrelief aus Glasfaser, das den Bau einer Eisenbahnstrecke darstellt. Damit ist er wieder bei seinem Thema, dem Zusammenhang von Handel und Ausbeutung, und in einem venezianischen Palazzo goldrichtig. (Nicola Kuhn)

6. Update für die venezianische Kunst

Irene Cattaneos Ausstellung „Metemorphosis“ im Lo Studio zeigt skulpturale Möbel. © Enrico Fiorese / courtesy Lo Studio - Nadja Romain

In Dorsoduro hat die engagierte Filmemacherin und Kulturproduzentin Nadja Romain vor einem Jahr die Galerie Lo Studio eröffnet. Lo Studio fördert die Zusammenarbeit zwischen jungen, lokalen Künstlerinnen, Handwerkerinnen, Designern und Architekten. Parallel zur Venedig Biennale haben zwei große Talente die Erdgeschossräume direkt am Kanal in ihre Hand genommen.

Irene Cattaneo zeigt eine Serie aus Tisch, Sessel, Sofa, Lampen und Badmöbeln, für die sie sich vom Wetter, von den Wolken und vom Wasser der Lagunenstadt inspirieren ließ. Ihr Waschbecken („Sink in Venice“) aus schwarzem Marmor in Wolkenform ist zum Verlieben, genauso wie die Sitzgruppe aus vielfarbigem, gestreiftem Marmor, alles installiert auf himmelblauem Teppich, die Werktitel als poetische Kommentare an die Wand notiert.

Ebenso originell sind die skulpturalen, Outer-Space-Büromöbel des dänisch-venezianischen Duos Bloko 748. Bloko 748 kombinieren klassisches Handwerk, industrielle Fertigungstechniken und digitale Technologien und zeigen hier absolute Angstfreiheit im Umgang mit Material. Sie schweißen, verkleiden, löten, kitten kleben, imitieren altes Mauerwerk mit Gummi und Stuck mit Fiberglas. Im Lo Studio füllen sie einen Raum mit ihrem einzigartigen Mobiliar. Das Bad haben sie mit spiegelndem Blech zu einem echten Ereignis gemacht. Große Empfehlung. (Lo Studio, Dorsoduro, 938, bis 29.11.). (Birgit Rieger)

7. Frauenporträts auf Krawall

Blickkontakt gibt es nicht. Ewa Juszkiewicz, „Lady with a Pearl (after François Gérard)„, 2024. © Ewa Juszkiewicz Courtesy of the Artist and Almine Rech

Einen großen Auftritt im Palazzo Cavanis hat im Begleitprogramm der Venedig Biennale die polnische Künstlerin Ewa Juszkiewicz. Ihre Porträts in den Räumen mit herrlichem Blick auf den Canale Grande sind fesselnd in ihrer Rätselhaftigkeit und Ambivalenz. Seit 2012 arbeitet Juszkiewicz an einer Serie, in der sie der Repräsentation von Frauen ein Update verpasst.

Ausgangspunkt für „Locks With Leaves And Swelling Buds“ sind Frauenporträts aus dem 18. und 19. Jahrhundert, die sie mit meisterhafter Technik kopiert, die Gesichter der Protagonistinnen bedeckt sie jedoch mit allerhand Dingen, etwa kunstvoll gebundenen Tüchern, verschlungenen Haarknoten oder wilden Blumenarrangements. Der Blickkontakt wird den Betrachtern hier also verwehrt.

Im Portrait „Venetian Red (after Élisabeth-Louise Vigée Le Brun)“ sieht man eine Dame im festlich-roten Kleid auf einer Couch in Blau, ein Arm auf der Lehne abgestützt, der andere hängt locker herab, ihr Gesicht ist mit einer Drapur aus Stoffbändern und Obst bedeckt. Die Frau als Dekoration, gefangen in der häuslichen Sphäre.

Vielleicht hätte die französische Malerin Élisabeth-Louise Vigée Le Brun, Tochter des Kammerdieners von Ludwig XV. und Lieblings-Porträtmalerin der französischen Königin Marie Antoinette, diesen subversiven Twist geschätzt. Man liest, auch ihr sei daran gelegen gewesen, Wahrheit in ihre Bilder zu legen. (Palazzo Cavanis, Fondamenta Zattere ai Gesuati, 920, bis 1. 9.) (Birgit Rieger)

8. Trevor Yeungs Hinterhof der Anhänglichkeiten

Installation view of Trevor Yeung: Courtyard of Attachments, Hong Kong in Venice Commissioned by M+, 2024 Photo: © Ela Bialkowska, OKNO studio Commissioned by M+, 2024 © Ela Bialkowska, OKNO studio Commissioned by M+, 2024

In der Kunst des Hongkongers Trevor Yeung dreht sich alles um das Spannungsfeld zwischen Fürsorge und Kontrolle. Damit liest man Yeungs installative Kunst automatisch als Kommentar auf die Verhältnisse in Hongkong, das immer mehr unter die Knute Chinas gerät. Aus vorherigen Arbeiten, in denen sich der Künstler etwa mit Cruising-Orten beschäftigt hat, weiß man, dass Yeung sich aber auch für die Dynamik in privaten Beziehungs- und Machtsystemen interessiert.

Pflanzen sind ein wichtiges Medium in Yeungs Kunst, er bezeichnet sich gern als Gärtner. Während seiner Studienzeit züchtete er fleischfressende Pflanzen, weil Haustiere in seinem Wohnheim verboten waren. Zur Venedig Biennale hat er in unmittelbarer Nähe zum Hauptausstellungsort, dem Arsenale, den „Hinterhof der Anhänglichkeiten“ (Courtyard of Attachments) mit elf Arbeiten installiert.

Im Hof lässt ein mehrstöckiger Brunnen Lagunenwasser sprudeln. Drinnen fasziniert eine Art Zoogeschäft mit dutzenden vollausgestatteten, funktionsfähigen Aquarien – ohne Fische. Yeung adressiert anhand der künstlichen Fischbehausungen, dieser Gefängnisse für Unterwasserlebewesen, strukturelle Gewalt, die Optimierung von Lebensbedingungen und den Klimawandel. Inspiration sind das Fischrestaurant seines Vaters, die Fische, die er als Kind hielt und Feng Shui. (Campo della Tana 2126, Castello, 30122 Venice, bis 24.11.) (Birgit Rieger)

9. Tesfaye Urgessas Körperbilder

Tesfaye Urgessas Ausstellung „Predjudice and Belonging“ im Äthiopischen Pavillon. © Venedig Biennale, Tesfaye Urgessa

Zur Riege der beeindruckenden afrikanischen Pavillons dieser Biennale zählt der Pavillon Äthiopiens. Das Land ist in diesem Jahr zum ersten Mal in Venedig dabei und fußt auf dem Willen und Talent eines einzigen Künstlers: Tesfaye Urgessa.

Er hat für den Biennale Auftritt des Landes sogar selbst die Sponsoren besorgt. Der 1983 in Addis Abeba geborene Maler füllt die Beletage des Palazzo Bollani in Castello mit großformatigen Gruppenbildern und kleinformatigen Porträts. Urgessa hat nach der Akademie von Addis Abeba an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart studiert. Als Vorbild für seine mit viel Intuition konstruierten Menschenkonstellationen nennt er die Bilder von Lucian Freud und den deutschen Expressionismus.

Er zeigt oft nackte Figuren mit langen Gliedmaßen, Familienkonstellationen, die wild um einen Tisch gruppiert sind. Auf einem anderen Bild sitzen zwei Frauen nebeneinander, abgestützt auf einer Matratze, darunter ein Gewirr an Beinen und Füßen, und zwischen den Armen jeweils ein männliches Wesen. Man kann in diesen Bildern versinken und rätseln, welche Gefühle und Geschichten sie erzählen. Es sind universelle Themen, die Urgessa hier sehr selbstbewusst adressiert. (Palazzo Bollani, Castello 3647, bis 24.11.) (Birgit Rieger)

10 Planktonwelten in der Akademie

Josèfa Ntjam Installation „swell of spæc(i)es“, im Hof der Kunstakademie in Venedig. © ADAGP, Paris, 2024. Foto: Andrea Rossetti, VG Bild-Kunst, Bonn 2024

Zu einer der großen Freuden bei der Venedig Biennale gehört es, über die Kunst an die unterschiedlichsten Orte der Stadt zu gelangen. Man öffnet dicke Holztüren, steigt enge Treppen zu reich verzierten venezianischen Wohnungen hinauf oder landet dort, wo der Kunstnachwuchs studiert: im Hof der Accademia di Belle Arti. Dort ist die Videoinstallation der Künstlerin, Autorin und Performerin Josèfa Ntjam in einem eigens dafür entwickelten Pavillon zu sehen.

Die Architektur, ein blau reflektierendes Prisma in Dreiecksform, sieht je nach Lichteinfall und Sonnenstand völlig unterschiedlich aus und scheint in manchen Momenten durch die Reflektion des Lichts gänzlich zu verschwinden. Allein dieser Pavillon, vom Architekturstudio UNA/UNLESS entworfen, ist den Besuch wert. In ihrer Videoinstallation kreiert Josèfa Ntjam eine eigene Kosmologie, deren Planktonwesen und quallenartige Charaktere mithilfe künstlicher Intelligenz erschaffen und animiert wurden.

Ntjam nutzte dazu einen Datensatz, der neben 3D-Modellen von Meereslebewesen und westafrikanischen Statuen auch Fotografien von dekolonialen Unabhängigkeitskämpfen umfasst. Die Klangwelt stammt von der Komponistin Fatima Al Qadiri. Ntjam bedient sich bei verschiedenen Schöpfungs- und Science Fiction-Mythen jüngerer und älterer Provenienz, sowie bei religiöser Symbolik, um neue Geschichten über Herkunft, Identität und Zugehörigkeit zu erzählen. (Accademia di Belle Arti di Venezia, bis 24.11.) (Birgit Rieger)