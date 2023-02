Soundcheck Award 2022 Little Simz gewinnt mit dem Album „No Thank You“

Die Londoner Rapperin Little Simz bekommt für „No Thank You“ den Soundcheck Award für das beste Album des Jahres 2022. Das entschied eine vierköpfige Jury von Radio eins und Tagesspiegel am Montag. Die 28-Jährige setzte sich gegen die ebenfalls nomierten Rosalía („Motomami“), Kendrick Lamar („Mr. Morales & The Big Steppers“) und Weyes Blood (And In The Darkness, Hearts Aglow“) durch.

Zur Begründung sagte Moderator Torsten Groß für die Jury: „Little Simz ist die aufregendste und tiefgründigste europäische Rapperin der Gegenwart. Zwischen Mental Health, Kritik an der Musikbranche und interfamiliärer Analyse kommt die Londonerin auf ihrem fünften, gemeinsam mit dem Produzenten Inflo und dem Kollektiv Sault aufgenommenen Album ,No Thank You’ vom Persönlichen ins Universelle, von Rap auf Gospel, auf R’n’B und findet insgesamt zu einer Stringenz, wie sie 2022 in dieser Form sonst nicht gehört wurde.“

Little Simz, bürgerlich Simbiatu Ajikawo, hatte „No Thank You“ erst im Dezember und fast ohne Ankündigung veröffentlicht. Es stellt nach ihrem mit dem Mercury Prize ausgezeichneten Meisterwerk „Sometimes I Might Be An Introvert“ einen weiteren Höhepunkt ihrer Karriere dar.

Der Soundcheck Award wird seit 2009 verliehen. Qualifiziert sind alle Alben, die in der freitags auf Radio eins ausgestrahlten Sendung „Soundcheck“ die Höchstwertung vier Mal Hit erhalten. In diesem Jahr waren das 38 Werke, aus denen eine mehr als 60-köpfige Jury zunächst die Shortlist mit vier Titel auswählte.

Der Preis ist eine vom New Yorker Künstler Otto Steininger speziell für die jeweiligen Gewinner*innen angefertigte Plakat-Grafik. Im vergangenen Jahr war die Band Notwist mit „Vertigo Days“ damit ausgezeichnet worden. Weitere Preisträger*innen sind Neil Young, Anna Calvi und James Blake.

Zur Startseite