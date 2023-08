Star-Schwemme im Wüstensand Ob Dschidda oder Riad, Hauptsache Ronaldo!

Meine Treue zur Bundesliga schwankt. Klar, Harry Kane spielt jetzt für den FC Bayern München, aber bei der Ratlosigkeit von Trainer Thomas Tuchelt ist nicht ausgeschlossen, dass Harry nach drei Wochen Ligabetrieb seinen Wagen holt und nach London zurückfährt. Und Dortmund, Leipzig, Augsburg, die Eisernen von Union, 2. Liga, 3. Liga – da will keine rechte Begeisterung lodern.

Ich liebäugele schon mal mit der Saudi Pro League. Die Öl-Milliardäre kaufen sich ihre Liga auf attraktives Niveau zusammen. Christiano Ronoldo, Karin Benzema, Sadio Mané, Jordan Henderson – und jetzt wird der Wechsel von Stehaufmännchen Neymar gemeldet. Gut, eine Mannschaft besteht unverändert aus elf Kickern, aber diese Riege an extravaganten Fußballern lässt die Zunge schon schnalzen. Stemmt Ronaldo immer noch die Hände in die Hüften, ehe er einen Freistoß platziert? Wird manches Match vom Wüstensand verweht? Rast Neymar durch die Abwehrreihen wie durch Slalomstangen?

Joachim Huber schaut gespannt auf die Entwicklung der Saudi Pro League.

The proof of the pudding is the eating, weiß der Fußballfan. Also auf zu Dazn, die Streaming-Plattform zeigt an jedem Spieltag drei Matches. Auch MagentaSport überträgt. Ich gehe die Sache so ahnungslos wie vorurteilsfrei an. Ich habe keine Vorstellung, auf welchem Level in Saudi-Arabien gekickt wird, die Namen der Klubs sagen mir nichts. Egal, die Schwemme an Star-Kickern fasziniert mich.

Außerdem, schätze ich, bin ich meiner Zeit weit voraus. Wetten, dass Thomas Müller der erste, aber nicht der letzte Deutsche auf saudischem Rasen sein wird? Und dort auf Messi treffen wird, der längst erkannt haben wird, dass Fußball in den USA reine Zeit und - vor allem – Geldverschwendung ist. In Saudi-Arabien werden Fußballschuhe vergoldet, Falken und Kamele gibt es obendrauf! Und Lothar Loddar Matthäus wird als Experte eingeflogen. Der Franke ist in der Welt rumgekommen und spricht fließend Englisch: „Now we have to say…“

Es wird Zeit, dass ich mich über die Saudi Pro League informiere. Ende mit den Vorurteilen über Land und Leute, Anfang und Vertiefung der Kenntnisse. Der Fußball, diese Himmelsmacht, fliegt rund um die Welt. Und wenn er in Sandhausen runterfallen kann, dann auch in Riad. Ich freue mich darauf.