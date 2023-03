Stiftung Schloss Neuhardenberg Einladung zur Landpartie

Einst war es ein elitärer Adelssitz, heute ist Schloss Neuhardenberg ein Musenhof für alle. Eine Stiftung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes macht es möglich, dass hier, 60 Kilometer östlich der Hauptstadt, hochkarätige Kultur stattfinden kann: im Ambiente der Schinkel-Kirche, in der Orangerie und auch unter freiem Himmel im bezaubernden Landschaftspark.

Vom 31. März bis 5. August sind 24 Veranstaltungen und drei Ausstellungen geplant. Los geht es mit einem Auftritt der Lautten Comagney Berlin und einem Konzertprogramm, das Werke Vivaldis mit Jazz. Blues und Weltmusik kontrastiert. Für Lesungen werden Schauspielstars wie Claudia Michelsen, Wolfram Koch, Fritzi Haberland, Boris Ajinovic, Sandra Hüller, Jens Harzer und Corinna Harfouch erwartet.

Im Sommerprogramm treten dann die Band Silly, die Söhne Mannheims und das „Jazz at Lincoln Center Orchestra“ mit Wynton Marsalis auf der überdachte Open-Air-Bühne auf. Zu Gast beim 4. Neuhardenberger Sängertreffen sind Sharon Brauner, Katja Ebstein, Friend ’n Fellow, Sarah Lesch und Manfred Maurenbrecher. Und nach dreijähriger Corona-Pause gibt es am 3. Juni auch wieder eine Neuhardenberg Nacht mit Performances, Tanz und Live-Musik im Park.

In der Schinkel-Kirche finden viele Veranstaltungen statt. © Markus Bachmann

Das von Dieter Kosslick kuratierte Event „Kino trifft Kulinarik“ kann am 1. Juli als Ehrengast Commissario-Brunetti-Erfinderin Donna Leon aufbieten, gezeigt wird die Verfilmung ihres Romans „Venezianisches Finale“. In der Reihe „Meisterschüler Meister“ werden Nachwuchstalente mit dem Blockflötenvirtuosen Maurice Steger und dem Cellisten Jan Vogler arbeiten - und sich dann jeweils in Konzerten präsentieren. Frederik Hanssen

