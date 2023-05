„Tagesthemen“ aus Istanbul, „heute-journal“ aus Ankara Führt der Genius Loci zum Genie der Sendung?

Am Wahlsonntag in der Türkei berichtete Christian Sievers für das „heute-journal“ live aus der Hauptstadt Ankara. Erkennbar, hörbar stand er an einer stark befahrenen Straße, es toste der Verkehr und übertönte fast den Mann am Mikrofon. Sievers hatte eine Doppelrolle inne: Mal war er während der Sendung Reporter im Erdbebengebiet, mal interviewte er eine Expertin-Professorin zum vermeintlichen Wahlausgang.

„Tagesthemen“ aus Istanbul

Vergleichbares hatte in der Woche Caren Miosga geleistet, als sie die „Tagesthemen“ in Istanbul moderierte, inklusive Straßenbefragung und ... Die Ausgabe am Sonntag aber kam aus Hamburg, wo die „Tagesthemen“ produziert werden.

Das „heute-journal“ aus Washington, Kiew und Ankara, die „Tagesthemen“ aus Washington, Istanbul und aus dem AKW Isar 2. Die führenden Nachrichtenmagazine von ARD und ZDF werden mobil (auch RTL ist eingestiegen). Sinnvolle Aktion oder Aktionismus? Prägt der Genius loci das Genie der Sendungen?

Joachim Huber sieht die „Tagesthemen“ in Istanbul und das „heute-journal“ in Ankara

Natürlich ist da der Hoppla-Effekt. Eine Informationssendung aus dem Schauplatz des Geschehens vermittelt unbedingte Wichtigkeit und unmittelbare Nähe, die Ortsmarke wird zum Prägezeichen: Wir wissen Bescheid, wir schauen genauer hin, wir kümmern uns. Und wird zum unübersehbaren Signal für das Publikum: Heute wird nicht nur die Sendung wichtig, sondern auch der Ort, an dem sie stattfindet.

Einerseits. Andererseits. Es dürfen erhebliche Zweifel bestehen, ob die eingeflogenen Moderatorinnen und Moderatoren kundiger sind als die Korrespondentinnen und Korrespondenten vor Ort. Heute hier, morgen dort, das schmeckt nach Touchdown-Journalismus und nach Verdrängung von Kompetenz durch Prominenz.

Die Annahme darf gelten, dass diese Sondersendungen teurer sind als die Regelsendungen aus Hamburg und Mainz. Kommt die Frage nach dem Mehrwert herauf. Der ist meiner Ansicht gegeben. Die Studios von „heute-journal“ und „Tagesthemen“ sind vollelektronische Blue-Boxes, jeder thematische Hintergrund ist von virtueller Künstlichkeit.

Status des Besonderen

„Tagesthemen“ aus Istanbul, das „heute-journal“ aus Ankara „riechen“ anders, sehen sich anders an. Sie finden, euphorisch gesprochen, im Leben statt. Der Aufwand ist hoch, der Ertrag hält Schritt. Aber alles, was alltäglich wird, verliert den Status des Besonderen.