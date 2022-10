Bekannt als „Tatort“-Kommissar Schauspieler Günter Lamprecht mit 92 Jahren gestorben

Der ehemalige Berliner „Tatort“-Kommissar Günter Lamprecht ist tot. Er starb am 4. Oktober im Alter von 92 Jahren in Bonn-Bad Godesberg, wie seine Agentin Antje Schlag am Freitag der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Der Schauspieler spielte 1970 das erste Mal im „Tatort“ mit, ab der 1990er Jahre dann wurde er Kommissar Franz Markowitz in Berlin. Außerdem übernahm Lamprecht mehrere Rollen in Fassbinder-Filmen, die ihn bekannt machten. Als Franz Biberkopf in Fassbinders „Berlin Alexanderplatz“ wurde er von Kritik und Publikum gefeiert.

Lamprecht hinterlässt seine Frau Claudia Amm und eine Tochter. Eigentlich hätte auch aus ihm eine verkorkste Existenz werden müssen. Sein Vater, ein Berliner Taxifahrer, war Nazi aus Überzeugung. Länger als vier Jahre ist er nicht zur Schule gegangen. Als Hitlerjunge war er beim „Endkampf“ um Berlin mit dabei. Nach dem Krieg gehörte er zu einer Gang jugendlicher Diebe.

1953 kommt der Eintritt in die Schauspielerei, er nahm privaten Schauspielunterricht in Berlin, debütierte schließlich am Schiller-Theater. Es folgte ein festes Engagement am Schauspielhaus Bochum, wohin er nach Stationen auf allen bedeutenden Bühnen Deutschlands 1974 zurückkehrte und unter Peter Zadek spielte. Hier traf er auch das erste Mal auf Rainer Werner Fassbinder.

Insgesamt spielte Lamprecht circa 75 Haupt- und Titelrollen am Theater. Seine erste Film-Hauptrolle spielte Lamprecht 1976 in „Das Brot des Bäckers“ und gewann damit den Lubitsch-Preis. Es folgten weit mehr als 150 Film- und Fernsehrollen, begleitet von zahlreichen Ehrungen. (Tsp, dpa)

