Technokratische Entpolitisierung Die Zukunft ist nicht mehr attraktiv

Der Klimawandel, die Covid-19-Pandemie, der russische Krieg in der Ukraine – mindestens drei große Krisen mit unabsehbaren Langzeitfolgen fordern die globale Politik heraus. Und nicht nur sie. Die Gesellschaften ächzen unter einem Druck, der womöglich anders beschrieben werden müsste als bisher.

Das zumindest meint Philipp Staab, Professor für die Soziologie der Zukunft der Arbeit an der Humboldt-Universität zu Berlin. Vor drei Jahren hat er ein viel beachtetes Buch über „Digitalen Kapitalismus“ publiziert. Im Zentrum seiner neuen Überlegungen steht ein Begriff, der zunächst spektakulär unspektakulär klingt: „Anpassung“. Er möchte ihn als „Leitmotiv der nächsten Gesellschaft“ begreifen.

Vieles in diesem nüchtern konzipierten Buch leuchtet unmittelbar ein. Beispielsweise, dass Ulrich Becks nun bald 40 Jahre altes Modell der „Risikogesellschaft“ die Wirklichkeit immer weniger gut erfasst, wenn die Risiken so groß geworden sind, dass niemand sie mehr versichern kann, und auch die Berechenbarkeit negativer Ereignisse weder zur Beruhigung noch zur Absicherung taugt.

Selbst Becks vergleichsweise optimistisches Konzept einer „reflexiven Moderne“, in der sich die Subjekte zivilgesellschaftlich engagieren, habe, so Staab, eher zu „einer subpolitisch verstopften Demokratie“ geführt.

Zwei Diagnosen bilden die Achsen seiner Argumentation. In einer von Krieg, Pandemie, Klimakatastrophe, Energie- und Ressourcenknappheit bedrohten Welt müssen die Subjekte von Selbstverwirklichungsansprüchen abrücken. Nicht mehr „Selbstentfaltung“, sondern „Selbsterhaltung“ steht auf der Agenda. Eine weitere Beobachtung bezieht sich auf das geänderte Verhältnis zur Zeitlichkeit und zum Fortschritt.

Zukunft als unbeschriebenes Blatt

Für den Liberalismus war die Zukunft eine Art weißes, unbeschriebenes Blatt, das auf die menschlichen Einschreibungen wartet. Für den Sozialismus war sie der Ort der zu verwirklichenden Utopie. Der Zeitpfeil konservativen Denkens zeigt ohnehin in die Vergangenheit. Der Finanzkapitalismus mit seinen Wechseln auf die Zukunft, der an die Stelle eines durch Waren-Handel zu gewährleistenden Wirtschaftswachstums getreten ist, hat die Zukunft in gewisser Weise bereits verbraucht, bevor sie eingetreten ist.

Das führt zu einem fortdauernd instabilen Zustand, wie sich spätestens seit der Finanzkrise von 2007 erkennen lässt. Die Zukunft übt keine Attraktion mehr aus. Eher geht es um die Erhaltung der Gegenwart und die Möglichkeit, sie in die Zukunft zu verlängern. So könnte man das Bewusstsein der Fridays-for-Future-Bewegung konturieren, also der Generationselite, die laut Staab in Zukunft vermutlich das Sagen haben wird.

Im Grunde geht es darum, wie sich hoch komplexe Gesellschaften stabilisieren können, ohne die Freiheitsspielräume der Individuen über das nötige Maß hinaus einzuschränken. Dass sie vermindert werden, ist offensichtlich, nicht nur durch die nach Staabs Auffassung notwendige Anpassung an geänderte Bedingungen, sondern vor allem durch die physikalischen Grenzen des Planeten.

Anpassung ist Repression

„Anpassung zwingt, Anpassung ist Repression“, darüber ist sich der Autor im Klaren. Dennoch sieht er im Verzicht auf Wachstum und Fortschritt auch einen möglichen Freiheitsgewinn oder zumindest eine Form der Entlastung: „Denn die adaptive Gesellschaft verspricht auch ein Abdämpfen spätmoderner Selbstverwirklichungsüberforderungen und ermöglicht es dem Subjekt, mit den als unhintergehbar erachteten Verhältnissen ins Reine zu kommen, indem es sich der modernen Illusion heroischer Weltgestaltung verweigert.“

Dass individuelle und kollektive Anpassung zu einer „experimentellen und transformativen Praxis“ werden können, beschreibt Staab bemerkenswerterweise anhand von narrativen Interviews mit Angehörigen „systemrelevanter“ Berufe.

Die meisten wünschen sich, dass Politik einfach nur die Rahmenbedingungen gewährleistet, unter denen beispielsweise die Ärztin, der Krankenpfleger, die Polizistin, der Lehrer, ihre Arbeit machen können. Keine(r) habe Interesse an mehr Demokratie oder wolle selbst in politischen Gremien sitzen. Wichtiger sei verlässliche Freizeit ohne weitere Anforderung, fasst Staab die rund 70, nicht repräsentativen Interviews zusammen.

In der Covid-19-Pandemie entdeckt er mit Recht eine „Generalprobe für zukünftige Adaptionskrisen“. Völlig richtig bemerkt er: „Anpassungspolitik (...) ist in besonderem Maße Infrastrukturpolitik.“ Und niemand kann über diesen Sektor besser Auskunft geben als die neuerdings als „systemrelevant“ erkannten Berufe. Und doch dient die Empirie zu einem etwas dubiosen Taschenspielertrick.

Behutsame Demokratiekritik

Alle Fäden seiner Argumentation laufen auf einen Zustand zu, den er „protektive Technokratie“ nennt. Im Zusammenhang mit den Interviews spricht er sogar von „technokratischer Sehnsucht“ oder gar von einer „Sehnsucht nach technokratischer Entpolitisierung“. Auch wenn er „Demokratiekritik“ bewusst „behutsam“ verhandelt, achtet er am Ende doch zu wenig darauf, dass sich der ohnehin überholte Begriff von Technokratie, als Herrschaft des Sachverstands, nicht auch noch umstandslos mit technologischer Herrschaft verbrüdern darf.

Die Vorstellung einer „digitalen Superintelligenz“, die sich selbst reguliert, habe durch Corona Rückenwind bekommen. Mit Benjamin Bratton erwägt er „eine auf Digital-, aber auch auf Biotechnologie basierende planetare Kontrollstruktur, deren kybernetischer Charakter sich in der Fähigkeit ausdrücke, simulationsbasiertes Wissen umgehend in angemessene Gesellschaftspolitik umzusetzen.“ Doch wie steht es um die politische Legitimität dieser Struktur?

Spätestens seit der Entzauberung des technologischen Imperiums von Elon Musk, die mit der Übernahme von Twitter vollzogen sein dürfte, verbieten sich derartige Gedankenspiele. Die planetare Bedrohung braucht wahrscheinlich planetare Antworten, das ist das logische Dilemma des ernstgenommenen Klimawandels. Es lässt sich nicht auflösen. Auch wenn es ohne Politik womöglich schneller ginge, auch wenn demokratische Prozesse umständlich sind: man sollte den Teufel tun, ausgerechnet in Anbetracht dieses Dilemmas von „Entpolitisierung“ zu sprechen.

