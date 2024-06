„Um die extreme Rechte zu blockieren“ Theaterfestival Avignon ruft zum Boykott von Le Pens Partei auf

Vor dem Hintergrund richtungsweisender vorgezogener Neuwahlen, bei denen die rechtspopulistische Partei um Marine Le Pen triumphieren könnte, hat der Direktor des bekannten Theaterfestivals in Avignon zum Boykott der Partei aufgerufen.

Es sei die historische Verantwortung des Festivals, zur Teilnahme aller an den Parlamentswahlen aufzurufen, die Stimmabgabe im demokratischen Bereich zu fördern und alle zusammenzubringen, um die extreme Rechte zu blockieren, erklärte Tiago Rodrigues anlässlich der Eröffnung des weltbekannten Events am Samstagabend.

Der Direktor des Theaterfestivals in Avignon, Tiago Rodrigues. © AFP/Clement Mahoudeau

Die Zusammenarbeit mit der extremen Rechten sei für ihn ein Verrat, sagte Rodrigues auch dem Radiosender „France Bleu Vaucluse“. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hatte nach dem schwachen Abschneiden seiner Partei bei den Europawahlen das Parlament aufgelöst und Neuwahlen angesetzt.

Umfragen zufolge könnten diese den Weg für eine rechtspopulistische Regierung ebnen. Die erste Runde ist am Sonntag gestartet (30. Juni), die zweite Runde findet am 7. Juli statt.

Mit „Dämon. El funeral de Bergman“ hat die spanische Performancekünstlerin Angélica Liddell am Samstagabend das Festival im Ehrenhof des Papstpalasts eröffnet. Die Schauspielerin und Regisseurin hat in ihrem Werk Ängste, Fragen nach Sünde, Verdorbenheit, Moral und Tod thematisiert. Liddell hat in der Performance die Beerdigung des legendären schwedischen Filmemachers Ingmar Bergman nachgestellt.

Auf dem Programm des bis zum 21. Juli dauernden Festivals stehen über 30 Aufführungen. (dpa)