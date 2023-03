Verbot für TikTok? I am not convinced

Wenn ich das richtig verfolgt habe, wird nach und nach auf allen Diensthandys (west-)europäischer Regierungs- und Behördenmitarbeiter die Installation der App TikTok verboten sein. Es wird auf die evidente Gefahr hingewiesen, dass alle Daten, die der Nutzer bei TikTok ablädt, über kurz oder lange in chinesischen Händen landen werden. Keine Kleinigkeit, sondern eine veritable Bedrohung.

Technologie wird politisch

Eine Kurzvideo-App wird zur Frage von Technologe-Nationalismus. In den USA wird ernsthaft über ein Verbot von TikTok diskutiert.

Nun könnte man sagen, TikTok ist sehr amerikanisch, ein Hort der freien Meinungsäußerung, der Unterhaltung, des Amüsements – amerikanischer geht es kaum. Aber halt, wie naiv ist das denn? Was vordergründig so harmlos erscheint, ist hintergründig der größte Datenstaubsauger der Welt. Eine Gefahr für Leib und Leben, für Militär, für Unternehmen, für Wohlstand. Irgendwas vergessen?

Es wäre naiv, anzunehmen, dass die Debatte um den Garaus für TikTok in den USA bleiben wird und damit auf eine Angelegenheit im amerikanisch-chinesischen Verhältnisses zu reduzieren ist. Europa wird gefordert sein, genauso wie bei SG-Netzen und Halbleitern.

Ich sähe in einem Verbot eine Niederlage der freien Welt, der Offenheit des Internets. Vielleicht bin ich auch nicht vorsichtig und nicht misstrauisch genug. Es ist eben dieses Paradox der Toleranz, über das der Philosoph Karl Popper geschrieben hat: „Es geht so: Wenn jeder jede Idee toleriert, dann entstehen intolerante Ideen. Tolerante Menschen werden diese Intoleranz tolerieren, und die Intoleranten werden die Toleranten nicht tolerieren.“

Wer Toleranz will, muss Intoleranz verbieten, also die Toleranz einschränken. Und jetzt? TikTok verbieten, weil am Ende aller Tage die Versprechen, die mit dem Social-Media-Dienst einhergehen, sich als Irrtum, als Chimäre, als Menschen- und Datenfängerei herausstellen werden?

Tatsächlich bin ich hin- und hergerissen. Ich lösche TikTok jetzt nicht. I am not convinced, nicht überzeugt, dass die App ein Reich des Bösen ist. Darin steckt die Überzeugung, dass nicht die Behauptung, sondern nur der Beweis zum richtigen Handeln führen kann.

