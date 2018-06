Das Schlusswort hat Samuel Beckett: „Es geht nicht darum, ob wir scheitern werden, das steht außer Frage – sondern wie wir scheitern“, erklärt Berlins Kultursenator Klaus Lederer als letzter Redner des eineinhalbtägigen Kongresses „Vorsicht Volksbühne!“ in der Akademie der Künste am Pariser Platz. Ein Satz, mit dem er sich offenbar auch schützen will: vor den turmhohen Erwartungen, die Theaterdeutschland jetzt, nach dem Rückzug von Chris Dercon, an ihn stellt. Wie es weitergehen soll mit der Volksbühne, welche künftige Intendanz denkbar ist nach der Interimszeit von Klaus Dörr, die die Saison 2018/19 und 2019/20 umfasst, was die Volksbühne überhaupt gewesen ist, was sie sein kann und sein soll – das waren die drängenden, teils leidenschaftlich diskutierten Themen des Kongresses.

Um es vorwegzunehmen: Wirklich konkrete Antworten haben sie alle nicht, weder die, die da in vier Diskussionsrunden auf dem Podium sitzen, noch diejenigen, die im Publikum zuhören und ihre Fragen stellen. Können sie auch gar nicht, dazu sitzt der „Schock über das brutale Ende der Castorf-Ära“ (Klaus Dobbrick, Leiter der Abteilung Ton/Video an der Volksbühne) genauso wie über das in diesem Ausmaß doch unerwartete Versagen Chris Dercons noch zu tief. Suchende sind die alle, an der Spitze der Senator, der sich die vollen zwei Tage für diese Herzensangelegenheit Zeit nimmt – aber hauptsächlich, um zuzuhören und Stimmungen aufzunehmen. Mit anderen Worten: das zu tun, das Ex-Kulturstaatssekretär Tim Renner bei Dercons Bestallung weitgehend für überflüssig hielt.

Die Wunden sitzen noch zu tief

Interessant vor allem, wer nicht gekommen ist: Frank Castorf selbst, natürlich, gleichwohl der große abwesend Anwesende, weil ständig über ihn geredet wird. Carl Hegemann, René Pollesch, Herbert Fritsch, die großen, prägenden Schauspieler wie Martin Wuttke, Sophie Rois oder Milan Peschel: alle nicht da. Alexander Scheer soll noch zwei Stunden vor Kongressbeginn abgesagt haben. „Sie müssen dafür Verständnis haben“, erklärt Schauspieler Christian Grashof, stellvertretender Direktor der Sektion Darstellende Kunst der Akademie, „die meisten können es einfach nicht. Die Wunden sitzen noch zu tief.“ Wer also ist da? Thomas Oberender zum Beispiel, Intendant der Berliner Festspiele, der nochmal daran erinnert, was die Volksbühnenbewegung eigentlich war, die in Berlin zwei ikonische Häuser hervorgebracht hat: Nicht um billige Tickets ging es, sondern um eine andere Gesellschaft: „Man wollte ein Publikum neu gründen.“ Ulrich Khuon, Intendant des Deutschen Theaters, ergänzt: Teil der heutigen Problemlage sei es, dass die Volksbühne im Grunde einen doppelten Mythos hat – die Castorf-Ära, natürlich, aber auch die Epochen davor, geprägt von Erwin Piscator oder Benno Besson. Damit muss man erstmal umgehen können.

Wenn keiner auf diesem Kongress Antworten hat, dann gilt das nicht für den Blick zurück: Zum Mythos Volksbühne hat jeder was zu sagen, allen voran natürlich diejenigen, die ihn hautnah miterlebt haben: Die Gewerke. Sie sind auf diesem Kongress von Klaus Dobbrick oder Kostümdirektorin Ulrike Köhler vertreten, die vom angstfreien Arbeiten erzählt, das an der Volksbühne möglich war: „Natürlich konnten nicht alle mitbestimmen, unser Theater hat nie demokratisch funktioniert. Aber es gab diese Verlässlichkeit, weil jeder wusste: Alle tun, was sie können.“ Castorf, der Ermöglicher: dieses Bild scheint immer wieder durch jede Erzählung. Einer, der die Zügel oft enorm lose gelassen, aber gerade dadurch unglaubliche Kreativität ermöglicht hat. Was wird jetzt geschehen mit dem geballten Wissen, der Erfahrung dieses Hauses? Wie lange bleibt so ein Organismus bestehen, wenn er nicht – wie in dem kurzen halben Jahr unter Chris Dercon geschehen – gefordert wird? „Wir warten nur darauf, wieder produzieren zu können“, sagt Ulrike Köhler, „es kann sofort losgehen.“

Blick nach Vorne also, wobei gar nicht klar ist, „wo dieses Vorne eigentlich ist in einer Zeit, in der so vieles zurückweist“ (Oberender). FU-Gastprofessorin Evelyn Annuß hat die Petition „Zukunft der Volksbühne neu verhandeln“ initiiert, die 40.000 mal unterschrieben wurde. Sie legt kernig vor, fordert ein Beratungsgremium und vor allem: viel Zeit, „der Lappen muss eben keineswegs um jeden Preis hochgehen.“ An diesen Fragen entzündete sich der heftigste Streit: Wie soll der neue Intendant oder die neue Intendantin gefunden werden, wie öffentlich kann/darf das Verfahren sein, und soll am Ende eine einzelne Person oder ein Kollektiv stehen, wie es in der deutschen Theatergeschichte und gerade in Berlin ja auch schon erprobt wurde?

Klaus Dörr will sich nicht aufs Glatteis führen lassen

Die Gruppe Staub zu Glitzer, die die Volksbühne im vergangenen Herbst sechs Tage besetzt hatte – von ihr selbst nicht als Besetzung, sondern als „künstlerische Intervention“ bezeichnet – kapert auch diesen Kongress ein Stück weit, mit zahlreichen Wortmeldungen und ihrem Vertreter Nils Bunjaku auf dem Podium. Der muss sich von Radialsystem-Gründer Jochen Sandig anhören, dass sie gentrifizierungskritische, postkoloniale und genderzentrierte Diskurse keineswegs erfunden hätten, dass diese vielmehr seit 15 Jahren überall in Deutschland und von jedem guten Theater thematisiert würden. Bunjaku kontert, dass das Kollektiv etwas absolut Neues getan, nämlich diese Diskurse tatsächlich „in Handlung gebracht“, einen basisdemokratischen Raum dafür geschafft hätte. Trotzdem: Der Eindruck bleibt, dass für Staub zu Glitzer der Prozess der Findung einer neuen Theaterleitung wichtiger ist als das Ergebnis – und dass die Gruppe, um mit Carl Hegemann zu sprechen, „die Verbindungslinie von Chris Dercon zu Staub zu Glitzer darüber läuft, dass beide keine Ahnung von Theater haben.“

Wer Ahnung hat oder haben sollte, ist natürlich Klaus Dörr, der kommissarische Intendant, dessen Teilnahme an der letzten Diskussionsrunde mit Spannung erwartet wird. Doch Dörr gibt sich sphinxhaft, flüstert leise und wenig, im Grunde nur das Nötigste: Einfluss auf die Findung einer neuen Intendanz habe er keinen, für Wohnraumfragen sei ein Theater nicht der richtige Ort, und Regisseur Leander Haußmann habe er für die neue Spielzeit verpflichtet, weil dieser auf ihn zugekommen sei. Auch als er aufgefordert wird, substantieller zu werden, lässt er sich nicht, in seinen Worten, "aufs Glatteis führen". Dörr hat die Volksbühne in einem Moment höchster Not übernommen, ohne das so geplant zu haben (er sollte eigentlich Geschäftsführer unter Chris Dercon werden), und ist einfach froh, den Spielbetrieb überhaupt wieder einigermaßen zum Laufen zu bringen. Nur einmal erzählt er dann doch etwas mehr: bei der Frage, mit welchen Regisseuren der Castorf-Ära er noch gesprochen habe. René Pollesch habe ihm eine SMS geschickt, dass er ihn unterstützt, aber nicht möchte, dass etwa die Arbeiten mit Fabian Hinrichs wieder an der Volksbühne zu sehen sind. Herbert Fritsch' "(S)panische Fliege" aber könnte möglicherweise zurückkehren. Ebenso Christoph Marthaler mit einer seiner letzten Arbeiten. Mit Frank Castorf versuche Dörr, sagt er, weiter zu sprechen. Er konnte ihn aber noch nicht erreichen.

Der Wunsch nach Rückkehr der großen Regisseure und Schauspieler der letzten Volksbühnen-Jahre war in der Akademie mit Händen zu greifen. Auch wenn wirklich konkrete Ergebnisse von diesem Kongress nicht zu erwarten waren: Er war doch mehr als eine schlichte Alibi-Veranstaltung nach dem Motto: "Jetzt haben wir doch darüber geredet". Er hat die Köpfe durchgepustet und die Konflikte strukturiert, das ist nicht das Schlechteste. Dass die Stimmung im Haus und die Meinung der Mitarbeiter noch einmal so eklatant vernachlässigt werden wie in der Vergangenheit, auch das scheint künftig extrem unwahrscheinlich.