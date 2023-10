ZDF-Krimi mit Anna Loos als Helen Dorn Romeo und Julia in Wilhelmsburg

Schulleiterin Marie Reinhard (Anica Dobra) sieht sofort, welche Folgen der Amoklauf von Ex-Schüler Rocco Burhan (Marco Valero) haben wird. „Damit ist die Integrationsarbeit der ganzen letzten Jahre umsonst“, ruft sie aus. Bevor Rocco im ZDF-Kkrimi „Helen Dorn – der kleine Bruder“ (Samstag, 20.15 Uhr, sowie bereits jetzt in der ZDF-Mediathek) mit einer Pistole bewaffnet in die Schule eindringt und eine Lehrerin anschießt, wird er selbst verfolgt und angeschossen. Die näheren Umstände wird er allerdings nicht mehr selbst erklären können. Er stirbt in diesem actiongeladenen TV-Krimi wenig später an den Folgen seiner Verletzungen.

Die neue Folge der Krimireihe mit Anna Loos als Kommissarin Helen Dorn spielt in Hamburg-Wilhelmsburg. Dorns Vorgesetzter Nedjo Kristic (Stipe Erceg) will sie anfangs gar nicht erst „in diesem Milieu“ ermitteln lassen. Ihr fehle der nötige Migrationshintergrund. Die Schulleiterin sei eine Sinti, so wie er selbst auch. Der Amokläufer war ein Rom. Seine Familie ist zerrissen, seitdem sein Vater nach Mazedonien abgeschoben wurde. Trotz Lungenkrebs-Erkrankung wird ihm jede medizinische Versorgung verweigert, weil er aus Sicht Mazedoniens weiterhin ein Deutscher ist.

Der Schmerz, den ihr im anderen seht, ist Euer Schmerz, Eure Wut. Und wenn ihr draufhaut, geht er nicht weg. Schulleiterin Marie Reinhard versucht es nach dem Amoklauf mit Deeskalation.

Roccos Freundin Abedi Elemide (Carla Njine) stammt aus Nigeria. Sie ist Muslima, er war Christ – ein großes Ärgernis für den örtlichen Imam. Und dann ist da noch Denniz Burhan (Dominik Ganser) – der kleine Bruder von Rocco, der dem Krimi den Namen gibt. Er will den Tod seines Bruders rächen.

Helen Dorn muss somit nicht nur zum Amoklauf ermitteln, sondern zudem eine weitere Eskalation der angespannten Situation verhindern. Dabei zeigt sich, dass die Integration der Geflüchteten nicht das einzige Problem in diesem Teil von Hamburg ist.