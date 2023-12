Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Potpourri ohne Potenzial

Die Spitze der Bundesregierung kassiert aktuell ordentlich Häme, weil Kanzler Scholz und seine Minister Lindner und Habeck das Haushaltsloch nicht stopfen können.

Die Zeit drängt

Dabei drängt die Zeit, erstens, weil sie immer drängt, zweitens, weil Medien und Volk immer weniger gewillt sind, mit Geduld ein Ergebnis abzuwarten, das zu seinem guten Ergebnis eben Zeit braucht. Vielleicht sind es derzeit auch zu viele Themen, Krisen und Probleme, die auf (Er-)Lösung warten.

Da ist es fast schon ein Trost, dass sich ein anderes Thema seit Jahren nur im Schneckentempo und ohne jede größere öffentliche Aufregung fortbewegt: Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Rundfunk ist Ländersache, heißt, 16 Bundesländer müssen sich auf jede Veränderung verständigen. Da ist Lähmung schon im System angelegt.

Joachim Huber kritisiert, dass sich die Rundfunkpolitik zu gerne im Klein-Klein verliert.

Der Wochenbeginn fügt sich prächtig in dieses Bild ein. Bayerns Medienminister Herrmann will die Zahl der ARD-Sender reduzieren, indem er Radio Bremen und den Saarländischen Rundfunk infrage stellt. Im Papier des CDU-Bundesvorstands heißt es, gebraucht werde nach der Leitlinie „weniger vom Gleichen“ eine Pflicht zur Zusammenarbeit. Doppelübertragungen durch ARD und ZDF müssten ausgeschlossen werden. Außer bei bestimmten Veranstaltungen wie Olympischen Spielen oder Fußball-WM-Spielen der deutschen Elf sollten Übertragungen in voller Länge dem freien Markt überlassen werden. Schließlich sollen Sparten- und Themensender zusammengelegt werden.

Hinter all diesen Ideen aus der konservativen Ecke steckt die Erwartung, dass ARD, ZDF und Deutschlandradio dann keinen erhöhten Rundfunkbeitrag benötigen.

Hier kommt die Bundeskulturministerin Claudia Roth ins Spiel. Obwohl in Fragen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks überhaupt nicht zuständig, kritisiert die Grünen-Politikerin das vorzeitige Nein mehrerer Ministerpräsidenten gegen eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Die Grünen-Politikerin warnte davor, „einer populistischen Haltung gegenüber den Öffentlich-Rechtlichen Nahrung zu geben“.

Erkennbar, dass aus diesen divergierenden Äußerungen und Forderungen kein Zukunftsbild für ARD, ZDF und Deutschlandradio entsteht. Anfang 2024 wird die Expertenkommission ihren Vorschlag für die künftige Beitragshöhe unterbreiten. Für (populistische) Politik enorm geeignet und entsprechend gefährlich.

Wenn der Grundsatz weiterhin gilt, dass vor der Frage der Finanzierung die Frage des Auftrags beantwortet werden muss, muss die Politik liefern. Denn die Zeit drängt.