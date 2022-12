Ladenhüter Mehr Kaufimmobilien auf dem Markt

Die Zahl der zum Kauf angebotenen Wohnimmobilien in Deutschland ist im Jahresvergleich stark gestiegen - ebenso wie ihre Vermarktungsdauer. Das zeigen Auswertungen der Datenbank Quis. Sie ist nach eigenen Angaben Deutschlands größte Datenbank für den Wohnungsmarkt. Umgekehrt verhält es sich bei den Vermietungsobjekten. Im September hatte der Anteil der Mietobjekte an allen online inserierten Häusern und Wohnungen noch 67 Prozent betragen. Ein Jahr später lag er nur noch bei 49 Prozent.

Die durchschnittliche Insertionsdauer der Verkaufsanzeigen für Wohnimmobilien ist im Jahresverlauf deutlich nach oben gegangen. Im September lag sie noch bei 87 Tagen, ein Jahr später schon bei 109. Das bedeutet ein Plus von 25,3 Prozent, zeigt eine Quis-Analyse aus dem November. „Im Bereich der Wohnimmobilien ist der Trend eindeutig: Der Verkauf dauert länger“, sagt Bettina Harms von Quis.

Entsprechend stieg auch die Zahl der Verkaufsanzeigen auf den Immobilienportalen im Jahresverlauf um 92 % Prozent. Während sie am 01.11.2021 noch bei 181.148 gelegen hatte, betrug sie ein Jahr später 347.207.

Entwicklung in den Großstädten

Die Daten von Quis zeigen auch, wie sich die Vermarktungsdauer für Eigentumswohnungen und -häuser in den zehn größten deutschen Städten entwickelt hat. In Leipzig und Berlin dauerte die Vermarktung mit 164 beziehungsweise 148 Tagen noch länger als in den übrigen Großstädten. Auf Platz drei folgt Hamburg mit einer Vermarktungsdauer von durchschnittlich 114 Tagen. Hier gab es mit einem Plus von 35,7 Prozent eine besonders starke Steigerung.

Genau entgegengesetzt verläuft die Entwicklung auf dem Mietwohnungsmarkt. Hier ist die Insertionsdauer der Anzeigen von September 2021 bis September 2022 bundesweit um 20,6 Prozent zurückgegangen: von durchschnittlich 34 auf 28 Tage. Das bestätigt sich in den zehn größten deutschen Städten: Die ohnehin vergleichsweise kurzen Vermarktungszeiträume sind im Jahresvergleich abermals geschrumpft. (Bü.)

