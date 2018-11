Gibt es die eine, die objektive Berichterstattung zum Thema Islam? Ein Streit zwischen der Deutschen Journalistenschule (DJS) und den Islam-Experten Ahmad Mansour, Constantin Schreiber und Hamad Abdel-Samad wirft ein neues Licht auf diese Frage.

Was war passiert? Die DJS hatte die Initiative „The Muslim Story“ eingeladen, um ihre Arbeit für eine positivere Berichterstattung über den Islam vorzustellen. Dabei wurde laut Meedia.de auch über Kritik an Experten gesprochen, von denen sich die drei Genannten zu Wort gemeldet haben. Ihnen zufolge sei auf der DJS-Veranstaltung vor ihnen „gewarnt“ worden. „Nach dem, was uns zu Ohren gekommen ist, wurden wir beschuldigt, die Gesellschaft durch eine kritische Auseinandersetzung mit dem Islam spalten zu wollen und Imame der Verfolgung auszusetzen. Journalisten sollten nicht mit uns als Experten sprechen“, heißt es in einem Facebook-Post des Trios.



Die Macher der „Muslim Story“ verteidigen sich. Die Gruppe aus Muslimen und Nicht-Muslimen, tritt eigener Aussage zufolge für eine „faire Berichterstattung über Muslime und einen Diskurs auf Augenhöhe“ ein. Während sich DJS-Leiterin Henriette Löwisch nicht zu den Abläufen der Veranstaltung äußern will, haben die Macherinnen von „The Muslim Story“ ihre Sicht der Dinge bei Facebook geschildert. Sie bestreiten, vor Mansour, Schreiber oder Abdel-Samad „gewarnt“ zu haben. Das Trio sei nicht Teil ihrer Präsentation gewesen. Es wurde in einer Gruppendiskussion thematisiert. Dabei ging es um die Frage, wer als Islamexperte gelte und wer nicht. Aus Sicht der „Muslim-Story“-Gruppe zählt das Trio nicht dazu.

Länger schwelender Konflikt zwischen zwei Lagern



Dagegen Mansour, Schreiber und Abdel-Samad in ihrem Posting: „Wir finden es problematisch, wenn Lobby-Vertreter an einer journalistischen Lehreinrichtung über einzelne Personen in diskreditierender Weise referieren. Wir finden es ebenso problematisch, wenn die DJS sich gegen ein journalistisches Prinzip entscheidet, nämlich Ausgewogenheit.“ Man habe die DJS-Leiterin “in Kenntnis gesetzt und um Klärung gebeten”, heißt es weiter. Geschehen sei dies allerdings nicht.



„Der DJS als privatrechtliche Einrichtung steht es frei, einzuladen, wen sie will beziehungsweise, wen sie für interessant findet“, sagt Medienwissenschaftler Michael Haller dem Tagesspiegel. Im Falle des Auftritts der „Muslim-Story“ käme es darauf an, ob die Journalistenschüler von der Leitung vorab gebrieft und zum kritischen Nachfragen ermuntert worden sind, „oder ob hier nur frontal eine einseitige Sicht auf ein (über)komplexes Thema verabreicht wurde. Leider finden sich dazu keine Aussagen.“



Im Übrigen, so Haller weiter, scheine es hier um einen länger schwelenden Konflikt zwischen zwei Lagern zu gehen, von denen jede eine „unterkomplexe“ Darstellung des Islam in Deutschland, speziell des Problems „Freitagsgebete in deutschen Moscheen“ liefert. In solchen Fällen habe keine Seite „Recht“, jede Seite möchte Deutungshoheit gewinnen. Aus Hallers Sicht war die Arbeit von Schreiber, sein Buch „Der Moscheereport“, hilfreich, um das Thema: „Was passiert eigentlich bei uns in den Moscheen?“ auf die öffentliche Agenda zu bringen.

„Die öffentliche Debatte ist ja dazu da, Einwände, Gegeninformationen beizubringen, also für Differenzierung zu sorgen. Leider laufen solche Diskurse derzeit in Deutschland anders, nämlich polarisierend.“ Jeder wolle Recht" haben und diffamiert die Gegenseite.

Vielleicht macht da eine weitere Einladung der DJS Sinn. "Unser Gesprächsangebot gilt nach wie vor", schreibt Mansour auf Facebook.