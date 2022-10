Elon Musk und Twitter als Dystopie Wie ein einzelner Mann zur globalen Bedrohung werden kann

Im Jahr 1897 schickte der amerikanische Zeitungsmagnat William Randolph Hearst den Illustrator Frederic Remington, um über den kubanischen Unabhängigkeitskrieg zu berichten. Als Remington mitteilte, dass „es keinen Krieg geben wird“, soll Hearst zurück gekabelt haben: „Sie liefern die Bilder, und ich liefere den Krieg.“

Der Autor

Richard K. Sherwin ist Professor für Recht und Direktor des Visual Persuasion Project an der New York Law School. Er ist Mitherausgeber (mit Danielle Celermajer) von A Cultural History of Law in the Modern Age (Bloomsbury, 2019).

Copyright: Project Syndicate, 2022, www.project-syndicate.org