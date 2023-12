Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil Wie bewerten Sie die Erhöhung des Bürgergeld-Regelsatzes ab Januar 2024?

Ab Januar 2024 soll das Bürgergeld eingeführt werden, das die Grundsicherung für Arbeitssuchende gewährleisten soll. Es ist eines der großen Streitthemen derzeit. Die Leistung soll die Existenz der Menschen sichern, die ihr Lebensunterhalt nicht aus eigenen finanziellen Ressourcen decken können. Die FDP fordert, die Erhöhung des Regelsatzes aufgrund des Haushaltsstreits zurückzunehmen. Die CDU will für junge, arbeitsfähige Erwachsene das Geld deutlich kürzen, wenn Aus- oder Fortbildungsangebote abgelehnt werden.

