Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil Wie stehen Sie zur Legalisierung von Cannabis?

Über die Frage der Legalisierung von Cannabis wird in Deutschland schon länger diskutiert. Nicht nur in der Politik, sondern auch in der Bevölkerung gibt es verschiedene Meinungen dazu. Einige finden, die Legalisierung von Cannabis sei längst überfällig, während andere die Gefahr in einem erhöhten Konsum und gesundheitlichen Auswirkungen sehen.

Das Bundeskabinett hat das umstrittene Cannabisgesetz bereits beschlossen. Der neue Gesetzesentwurf erlaubt es über 18-jährigen Personen, bis zu drei Pflanzen für den eigenen Konsum anzubauen und Cannabis in einer Menge von bis zu 25 Gramm mitzuführen. Auch Anbauvereine, sogenannte Cannabis Social Clubs, sollen Lizenzen erhalten und so den kollektiven Anbau organisieren und den persönlichen Bedarf der Mitglieder decken. Viele weitere Aspekte sollen aber verboten bleiben, etwa der Konsum in Gegenwart von Minderjährigen.

Die Legalisierung wird die Gesellschaft in Deutschland in Bezug auf Drogenpolitik und Gesundheit noch langfristig beeinflussen. Deshalb wollen wir von Ihnen wissen:

Sind Sie für eine Legalisierung von Cannabis?

