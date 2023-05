Neue Parkzonen in Berlin-Schöneberg Anwohner scheitern beim Online-Antrag für eine Vignette

Wer seinen Anwohner-Parkausweis für die neuen Parkzonen in Schöneberg um den Richard-von-Weizsäcker-Platz (Zone 88) und die Schöneberger Insel (Zone 89) über das Online-Formular beantragen möchte, stößt seit Wochen immer wieder auf Probleme. In etlichen Fällen lässt sich der Antrag nicht mit dem Bezahlvorgang abschließen.

Der Fehler konnte bisher nicht behoben werden. Wie der für das Bürgeramt zuständige Stadtrat Matthias Steuckardt (CDU) sagt, wenden sich weiterhin Anwohnerinnen und Anwohner mit ihren Schwierigkeiten ans Bürgeramt. Diese ließen sich dann über einen anderen Weg in der Regel lösen, beispielsweise über E-Mails.

Zuständig für das Verfahren ist eigentlich das Landesamt für Bürger- und Ordnungsdienste (Labo). Die Senatsinnenverwaltung hatte in der vergangenen Woche anders als Steuckardt davon gesprochen, dass das Verfahren lediglich in einem Einzelfall fehlerhaft gelaufen sei.

Die Verantwortung für das Digitale liegt allerdings nach der Senatsneubildung nun bei der Senatskanzlei. Auch diese spricht davon, dass dem E-Payment-Dienstverantwortlichen für die Beantragung von Bewohnerparkausweisen innerhalb der letzten vier Wochen lediglich ein Vorgang zur Prüfung gemeldet wurde.

Wir gehen nach aktuellem Stand davon aus, dass es sich nicht um eine Störung des E-Payment-Dienstes des Landes Berlin handelt. Senatspresseamt

Die Überprüfung hat laut Senatskanzlei ergeben, dass die Transaktion seitens des Kreditinstituts als „Manipulationsverdacht“ abgelehnt wurde. Danach seien weitere Bezahlversuche temporär geblockt worden. Hintergründe dazu könne nur das entsprechende Kreditinstitut nennen. „Wir gehen nach aktuellem Stand davon aus, dass es sich nicht um eine Störung des E-Payment-Dienstes des Landes Berlin handelt“, teilte das Senatspresseamt mit.

Stadtrat Steuckardt meldet Zweifel an dieser Aussage an. Wegen der aktuell auffälligen Häufigkeit könne es „doch am System liegen und hier am E-Payment“. Die Fehler entstünden ausschließlich bei der Nutzung des Online-Verfahrens. Die Fachverantwortung liege beim Labo, für den Online-Bezahlvorgang bei der Senatsverwaltung für Inneres.

„Für uns bedeutet das aktuell einen enormen Mehraufwand, da Anträge teils zwei- bis dreimal gestellt werden und dann die Gelder zurückgezahlt werden müssen. Dazu kommen zahlreiche Beschwerden und Rückfragen“, sagt Steuckardt. „Wir haben daher ein hohes Interesse an einer Lösung des aktuellen Missstandes.“

Hier die aktuellen Themen aus dem Tagesspiegel für Tempelhof-Schöneberg

Auf 270.000 Abos kommen unsere Bezirksnewsletter schon beim Tagesspiegel. Und wir freuen uns auch auf Sie! In den Bezirksnewslettern finden Sie exklusive Nachrichten, Kiezdebatten, viele Termine, Links und Tipps - immer Bezirk für Bezirk, einmal pro Woche. Die Tagesspiegel-Bezirksnewsletter gibt es kostenlos unter: tagesspiegel.de/bezirke. Hier weitere Themen, die Sie im aktuellen Newsletter für Tempelhof-Schöneberg lesen können.

Schöneberger und Tempelhofer Historie: Jahrestage von Kennedy-Rede und Beginn der Luftbrücke

Neu im Parlament: Die Sozialdemokratin Wibke Neumann ist nachgerückt

Kaputte Wasserpumpen an den Straßen: Reparaturen dauern oft Jahre

Ärger um Fahrradstraße: Auch in der südlichen Handjerystraße werden Parkplätze wegfallen

Richtfest in Lichtenrade: 158 neue Wohnungen

Bündnis gegen Homophobie: St. Joseph-Krankenhaus wird Mitglied

Historisches Pissoir vermisst: Auf der Suche nach einem Klo

…das alles lesen Sie kompakt und gebündelt im Tagesspiegel-Bezirksnewsletter: tagesspiegel.de/bezirke