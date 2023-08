Club-Gold: Berlins beste Partys am Wochenende Mit Marlon Hoffstadt ins Trance-Wunderland & Protestrave gegen Weiterbau der A100

Hattet ihr eine harte Woche? Was bekanntlich immer eine gute Idee ist: sich den Stress von der Seele tanzen, und zwar mit harten Beats.

Intercell: Mit Marlon Hoffstadt ins Trance-Wunderland

„Summer dances are the best“ lassen die Veranstalter:innen von Intercell verkünden. Eine These, an der was dran ist, zumindest, wenn es um Partys in der Else geht. Denn undiskutabler Pluspunkt des Open-Air-Ablegers derWilden Renate, ist die grüne Terrasse und der Blick auf die Spree. Dort verspricht das Amsterdamer Label eine süße Mischung aus Groove und Tech-Trance.

Nach Berlin spielt Marlon Hoffstadt seine meisten Gigs in London und Amsterdam. © Studio Reyes & Israela

Mit am Start ist auch Marlon Hoffstadt aka DJ Daddy Trance, von dessen magischem Set auf der Seebühne der eine oder die andere Besucher:in der Fusion 2023 immer noch zerrt. Stilistisch bewegt sich der Berliner zwischen House, Pop und dem klassischem 40 bpm Acid Trance, wobei es ihm immer gelingt das gewisse Etwas aus seinen Tracks herauszukitzeln. Auch wenn er schon seit über 10 Jahren auflegt, aufgeregt ist er trotzdem vor jedem Gig, sagt er. Immer schön bescheiden bleiben!

Intercell – Line-up Goldstücke Marlon Hoffstadt

Carmen Electro

TONI BA Wo? Else An den Treptowers 10, Alt-Treptow, Sa. (2.9) 14:00 Uhr bis So. (3.9) 07:00 Uhr

A100 wegbassen: Den Weiterbau der Berliner Stadtautobahn stoppen

Keine Party im klassischen Sinne, aber ein Muss für alle Anhänger:innen der Berliner Clubkultur und die, die wollen, dass diese weiterhin bestehen bleibt. Um ein Zeichen gegen den Weiterbau der A100 zu setzen, der Club-Legenden wie der Renate, der Else, dem About Blank, dem Club Ost und vielen weiteren buchstäblich den Boden unter den Füßen wegreißen würde, findet auf dem Markgrafendamm ein Protestrave statt.

Unter dem Motto „A100 wegbassen“ wird es am 02.09.2023 einen Demozug, der sich für das Fortbestehen der Berliner Clubkultur einsetzt. © Leonie Fischer

Der Bereich von Elsenbrücke bis Ostkreuz wird zur autofreien Zone erklärt und die bedrohten Clubs sorgen auf unterschiedlichen Bühnen für die passenden Beats. Also: Alle ab nach Friedrichshain. Einen bedeutenderen Anlass zum Raven, kann es schließlich gar nicht geben, oder?

A100 wegbassen – Line-up Goldstücke Alex.Do (://blankstage)

Sylvie Maziarz (://blankstage)

S Ruston (Renate & Else Stage)

Aexhy (Freie Bühne)

FLUCC (Freie Bühne)

Punktmidi (Club Ost Stage) Wo? Markgrfendamm, zwischen Elsenbrücke und Ostkreuz, Sa. (2.9) 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr, weitere Infos hier

GEGEN: Queerer Vergnügungspark

Im KitKat versammelt sich diesen Freitag die Elite der Extravaganz. Alle Berliner:innen, die gerne queer feiern gehen, wissen: Gegen-Partys sind nicht nur bekannt für innovative Sounds, sondern auch maximal kreative Looks, denn das Berliner Kollektiv schafft einen Raum der Gemeinschaft für Individualist:innen.

Eine Besucher:in der Gegen-Party – wenn das mal kein Look ist. © Gegen

Was macht dieses „Wir“ aus? Das wissende Lächeln, die elektrisierenden Blicke, die man sich kurz vor dem Beat Drop zuwirft? Bestimmt. Aber auch die Gewissheit, dass man auf einer Gegen-Party nicht zu auffällig oder speziell aussehen, sich zu extrovertiert oder ungezwungen verhalten kann und dass Queerness hier nicht die Ausnahme, sondern vielmehr die Regel ist. Ein funkelnder Safe-Space für die queere Community seit 2011 – wenn das kein Grund zum Dancen ist!

GEGEN – Line-up Goldstücke La Fraicheur

Lady Maru

Mar/us

Metaraph Wo? KitKatClub Köpenicker Straße 76, Kreuzberg, Fr. (1.9) 22:00 Uhr bis Sa. (2.9) 10:00 Uhr

Small Great Things: House kann auch wild

Das Vinyl Label Small Great Things aus Berlin hat 2023 sein neues zu Hause im OXI gefunden. Wer aufmerksam und ein guter Gast sein will, bringt am Samstag also bitte Brot und Salz mit zur Party, danke.

Die bunt-fröhliche Partyreihe „Small Great Things“ ist 2023 von der Re:mise ins OXI gezogen. © Small Great Things

„Small“ ist an der Einweihungsfeier, außer der Name, aber nichts: Für alle, die bereits Lust haben, direkt nach dem Mimosa-Brunch mit den Freund:innen das Tanzbein zu schwingen, gibt es bereits am frühen Nachmittag Disco Beats im hübsch geschmückten Garten des Oxi. Die ungezähmte Wildnis der House-Musik (Ja, auch House kann wild sein, liebe 140 bpm-Techno-Liebhaber:innen) wird ab Einbruch der Dunkelheit auf den beiden Indoor Floors des Friedrichshainer Clubs zelebriert. Auf die neuen vier Wände!

Small Great Things – Line-up Goldstücke Marc Brauner

Meat

Luca Olivotto Wo? OXI Wiesenweg 1-4, Friedrichshain, Sa. (2.9) 14:00 Uhr bis So. (3.9) 10:00 Uhr

Wo ihr am besten hingehen solltet, wisst ihr ja jetzt. Also: Auf auf, ertanzt euch ein bisschen Unbeschwertheit!