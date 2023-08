„Bald sieht es hier aus wie Berlin-Mitte“ Die Clubs am Ostkreuz kämpfen ums Überleben

Der Regen tropft von den Bäumen auf die umgedrehten Bierbänke im Garten des About Blank Clubs. Der Pavillon ist am Wochenende Rückzugsort vor dem Alltag – und an diesem Dienstagabend auch vor dem Regen. „Ich vergleiche es gern mit einem Dschungel“, sagt Sascha Disselkamp und meint die Clubszene. „Man kann nicht sagen: ‚Da leben aber tolle bunte Vögel‘ und dann dort eine Autobahn, Parkplätze und eine Shoppingmall hinbauen“, kritisiert das Vorstandsmitglied der Clubcommission. „Dann ist da nämlich kein Dschungel mehr.“

Die Verlängerung der A100 vom Treptower Park bis zur Storkower Straße bedroht die bunten Vögel des Berliner Großstadtdschungels – die Clubmeile liegt nämlich auf der gleichen Strecke. Laut der Clubcommission sind das About Blank, die Else, das Oxi, das Void und der Club Ost, sowie weitere Bars und Kulturorte bedroht.

Das About Blank soll als Parkplatz für Baufahrzeuge dienen – die Betreiber glauben nicht, dass sie einen Ausbau der A100 überleben würden. © Leonie Fischer

„Die Bedrohung wurde uns quasi in den Mietvertrag geschrieben“, sagt Elisabeth Steffen vom About Blank. Der Standort am Ostkreuz ist eine sogenannten Vorhaltefläche für den Ausbau der A100 und soll zum Parkplatz für Baufahrzeuge werden.

In ihrer Vielfalt gleicht sich die Geschichte einiger Clubs: Sie siedelten sich oft in Brachlagen an, die nach der Wende vernachlässigt wurden und gestalteten dort die Stadtkultur mit. Emiko Gejic, ebenfalls Vorstandsmitglied der Clubcommission sagt, dass dies vielerorts dazu beitrug, die Gegenden beliebter zu machen. So stiegen die Mieten, es wuchs die Anzahl der Interessenten an den Grundstücken – und das Clubsterben begann.

Das About Blank beherbergte zu DDR-Zeiten einen Kindergarten. „Das ist er heute immer noch – nur für Erwachsene”, sagt Elisabeth Steffen. Hinter dem Club steckt ein Kollektiv. Mindestens einmal monatlich finden hier „Soli-Partys“ statt, bei denen Geld für soziale und politische Projekte gesammelt wird. Laut Steffen drängt sich durch die Diskussion um den Ausbau der A100 eine Frage immer wieder auf: „In was für einer Stadt wollen wir leben?“

Klimafreundlich, schön und lebendig sollte sie sein – darin sind sich viele der Club-Leute einig. Und darin, dass eine Stadtautobahn diese Kriterien nicht erfüllt. „Für uns ist die Idee des Ausbaus ein kultureller, sozialer und klimapolitischer Kahlschlag“, sagt Emiko Gejic. „In Zeiten von Wohnungsmangel, Klimakrise und Inflation Milliarden von Euro in eine Autobahn zu stecken, ist absurd.“

„Milliarden in eine Autobahn zu stecken, ist absurd.“ Emiko Gejic, Vorstand der Clubcommission und Gründerin der Tour- und Eventagentur Berlinsidestories. © Leonie Fischer

Die CDU forderte zuletzt eine „Klimaautobahn“. Die Fahrbahnen sollten unterirdisch verlaufen, das Dach könne bepflanzt und für Freizeit genutzt werden. „Solche Versprechungen können nicht gemacht werden“, sagt Gejic. „Ist der Club erstmal weg, halte ich es für eine realitätsferne Vorstellung, ihn danach einfach wieder anzusiedeln.“ Mit den Clubs selbst würde auch ihre Geschichte abgerissen werden.

Kritiker argumentieren, dass einige Clubs ihre Mietverträge gar nicht erst erhalten hätten, wenn der Ausbau der Autobahn nicht bevorstehen würde. „Selbst wenn“, sagt Disselkamp, „sowas würde heute niemand mehr planen. Das wirklich zu bauen, ist für mich ein Skandal.“

„Das wirklich zu bauen, ist für mich ein Skandal.“ Sascha Disselkamp, Vorstand der Club Commission. © Leonie Fischer

Wenige Laufminuten entfernt findet sich ein steinernes Gebäude, das von Pflanzen umrankt ist. Drinnen liegen Teppiche über dem kaputten Boden, einzelne Stühle stehen in einem Kreis zusammen. Hier befand sich bis vor Kurzem noch der Kulturort Zukunft am Ostkreuz inklusive Freiluftkino, Bar und Theater. Zuvor hauste hier der Goa-Club Ministerium für Entspannung, zu DDR-Zeiten soll hier ein Filmlager gewesen sein. Vergangenen Samstag fand die letzte Veranstaltung in der Zukunft am Ostkreuz statt.

„Dieser Ort hatte schon immer eine kulturelle Bedeutung“, sagt Mohamed Ben Mustapha von Zukunft am Ostkreuz, den alle Mo nennen. „Das ist ein wichtiger Ort für den Kiez.“ Während der Pandemie wurde der Mietvertrag nicht verlängert. Doch dank einer Petition mit 30.000 Unterschriften sowie Protesten sei es zu Verhandlungen mit dem Senat und dem Vermieter gekommen. Jetzt sind sie in eine neue Location gezogen, wenige hundert Meter weit entfernt – die liegt allerdings im Vorhaltegebiet für die Autobahn. „Die Zukunft ist nicht sicher“, sagt Mo.

„Das ist ein wichtiger Ort für den Kiez.“ Mohamed Ben Mustapha, Zukunft am Ostkreuz. © Leonie Fischer

„Oft wird Clubkultur als reine Vergnügungsstätte verspottet“, sagt Mo. Dabei gehe es um wichtige Orte der Begegnung. „Menschen fangen nicht in der U-Bahn an, miteinander zu sprechen – sondern hier. Hier begegnen sie sich und lernen sich kennen.“ Die Politik unterschätze, wie wichtig das für die Gemeinschaft sei.

„Lokale Strukturen werden zerstört, die den Kiez erst aufgewertet haben“, ergänzt Emiko Gejic. Die Entscheidung, sie niederzureißen, bezeichnet Gejic als „krasse Top-Down-Entscheidung, die an den Interessen der Menschen vorbeigeht“. Sie befürchtet enorme Auswirkungen auf das Miteinander und das Stadtbild. „Bald sieht es hier aus wie Berlin-Mitte“, sagt Mo.

Es geht auch um Arbeitsplätze und den Tourismus. Das Team hinter den Clubs Else und Renate. © Leonie Fischer

Auch die Clubs Else und Renate sollen vom Ausbau betroffen sein. „Das sind identitätsstiftende Orte“, sagt Gejic. „Und Arbeitsplätze“, ergänzt Moni Schrogel, Personalleiterin der Renate. Mindestens 150 seien es in den beiden Clubs an der Elsenbrücke. „Es sind nicht nur die internationalen DJs, Barpersonal und Getränkeunternehmen – auch indirekt hängen hier viele Jobs dran“, sagt Gejic. Gerade die Tech-Szene habe sich auch aufgrund der Clubkultur in Berlin angesiedelt.

Die Berliner Clubs seien „einzigartige Räume wilder Freiheit, den es in anderen Städten so nicht gibt“, sagt Sascha Disselkamp. „Und aus der Freiheit entstehen Gedanken, die kreative Prozesse möglich machen“, ergänzt Mo. Und Moni Schrogel betont, dass die Clubszene auch für den Tourismus ein wichtiger Faktor sei. „Wer das nicht sieht, ist vielleicht falsch in seiner Position.“

Der Ausbau der A100 sei „ein Relikt ausgewachsener Unvernunft, gepaart mit dem Mangel, rechtzeitig Fehler zu korrigieren“, sagt Disselkamp. Es „trifft die Clubkultur wirklich in ihrem Herzstück. Im letzten verbliebenen Herzstück.“ Die Wertschätzung für die Clubs als Kulturorte würde der Politik fehlen – obwohl die Clubs die Stadt Berlin ausmachen würden.