Podcast „Berliner & Pfannkuchen“ Wie viel Grün steckt in Schwarz-Rot?

Berlins designierte Koalition will den Klimaschutz „ganz oben auf ihre Prioritätenliste“ setzen. Das sagt zumindest Berlins CDU-Chef und Spitzenkandidat Kai Wegner, der darauf hofft, die Stadt künftig in einem schwarz-roten Bündnis regieren zu können. Aber wie viel Grün steckt tatsächlich in Schwarz-Grün?

Darüber sprechen Ann-Kathrin Hipp und Lorenz Maroldt in der neuen Podcastfolge „Berliner & Pfannkuchen“. Unter anderem mit dabei: SPD-Politikerin und Staatssekretärin im Bund, Cansel Kiziltepe, die den Koalitionsvertrag mitverhandelt hat, Heinrich Strößenreuther, CDU-Mitglied und Klimaaktivist, und Andreas Knie, Klima- und Mobilitätsforscher an der TU Berlin.

Den Podcast gibt es hier im Player* oder bei Spotify, Apple, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

*aktivieren Sie hierfür den Button „externer Link“

„Berliner & Pfannkuchen“ ist der Podcast für Berlin-Kenner und alle, die es werden wollen. Von uns erfahren Sie, welches politische Thema die Hauptstadt gerade bewegt - und welche Geschichten sich dahinter verstecken. Jeden Freitag, 16 Uhr, mit Ann-Kathrin Hipp, Lorenz Maroldt und Anke Myrrhe.

Die beiden letzten Episoden zum Tempelhofer Feld hören Sie hier:

