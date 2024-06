Konsum als Freiheit Warum uns nicht die Luxusjacht, sondern der klimafreundliche Verzicht irritiert

Wir wissen viel darüber, wie unser Konsum dazu beiträgt, dass immer mehr CO2 in der Atmosphäre landet, wir wissen, warum das keine gute Entwicklung für uns ist, wir hätten Möglichkeiten unser Verhalten zu ändern und auch noch Technologien, die uns dabei unterstützen. Und trotzdem passiert viel zu wenig. Warum?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Für die Darstellung des Podcasts aktivieren Sie bitte „externe Inhalte“.

Diese Frage hat sich auch Jens Beckert gestellt, Soziologieprofessor in Köln und Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung. „Verkaufte Zukunft“ heißt es, und unser Konsum spielt darin eine wichtige Rolle - und zwar ganz ohne moralischen Zeigefinger.

Im Klima-Podcast Gradmesser spricht Beckert darüber, wie Konsum unsere Gesellschaft zusammenhält, und warum wir viel eher bereit sind, Luxusjachten zu tolerieren, die im Jahr fast zehntausend Tonnen CO2 emittieren (der durschnittliche CO2-Ausstoß pro Person liegt in Deutschland beispielsweise bei elf Tonnen CO2), dafür aber eine Rechtfertigung einfordern, wenn Menschen auf Konsum verzichten und beispielsweise nicht mehr fliegen.

Ein wichtiger Punkt dabei: „Konsum ist eine Form der sozialen Kommunikation“, sagt Beckert. „Wir weisen uns gegenseitig sozialen Status zu, über das, was wir konsumieren.“ Und verstehen dies als unsere eigentliche Freiheit - was aus Beckerts Sicht erklärt, weshalb rechtliche Einschränkungen beim Auto, beim Essen, beim Wohnen auch so emotionalisiert sind.

Allerdings betont der Soziologe auch: „Menschen können das Richtige tun, auch wenn es individuelle Kosten mit sich bringt und der Erfolg unwahrscheinlich ist.“ Veränderungen sind also möglich, die Frage ist, in welcher Geschwindigkeit.

Jens Beckert, Direktor am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, im Tagesspiegel Podcast-Studio. © Tagesspiegel/Nassim Rad

Hier sieht Beckert vor allem die CDU in der Verantwortung, die „zu einer völlig anderen Klimapolitik kommen müsste. Die CDU hätte hier im Prinzip eine ungeheure Autorität, die sie aber nicht wahrnimmt.“ (Hier können Sie eine Gradmesser-Folge zur KlimaUnion hören, die sich innerhalb von CDU und CSU für Klimaschutz einsetzt.)

Neugierig geworden? Dann hören Sie doch rein! Ihr Fragen, Kritik und Anregungen erreichen uns unter gradmesser@tagesspiegel.de. Der nächste Gradmesser erscheint am 5. Juli, zu Gast sind dann Brigitte Knopf und Ines Verspohl vom neu gegründenten Thinktank „Zukunft KlimaSozial“.