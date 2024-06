Spaß? Ja, aber sicher So bleiben Sie während des Datings gesund

Der Sommer kommt mit großen Schritten und die Partyzeit beginnt. Zeit, das schon etwas eingestaubte Profil auf Tinder, Bumble und Co. aufzupolieren. Doch mit den Temperaturen steigen auch die Zahl der Infektionen mit Geschlechtskrankheiten. Im Gyncast, dem Gynäkologie-Podcast des Tagesspiegels, geben wir darum Tipps für gesundes und sicheres Dating.

Erst Anfang März legte das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten neue Zahlen vor. Demnach stieg 2022 beispielsweise die Zahl der Tripper-Fälle um fast 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei Syphilis waren es 34 Prozent, bei Chlamydien 16 Prozent. Ausgewertet wurden Daten von 27 Ländern.

Im Podcast empfiehlt Chefärztin und Gynäkologin Prof. Dr. Mandy Mangler, sich regelmäßig testen zu lassen und vor allem offen mit potenziellen Sexparter*innen darüber sprechen, wie lange der letzte Kontrolle zurückliegt.

Doch verantwortungsvoll mit dem eigenen Körper und dem Körper von Partner*innen umzugehen, kann schnell teuer werden. Wer sich komplett auf Geschlechtskrankheiten durchchecken lassen will, muss dafür eventuell mehrere hundert Euro zahlen. Im Podcast erklärt Chefärztin Mangler, wann die Krankenkasse einspringt, wo die Tests besonders günstig sind und ab wann genau sie für wen sinnvoll sind.

Dating kann heute sehr unterschiedlich aussehen. Jemand, die schon lange die sexpositiven Szene Berlins auf Partys und Events beobachtet, ist die Podcasterin Nike Wessel. „Heute kann ich in einer reinen Sex-App angeben, welche Kinks und Spezialitäten ich mir wünsche“, sagt Wessel im Gyncast. Kürzlich hat sie selbst mit „Sex in Berlin“ einen Podcast zum Thema gestartet. Beim Dating habe eine sehr ausgefallene Spezialisierung stattgefunden.

Mandy Mangler ist Chefärztin für Gynäkologie im Vivantes Klinikum Neukölln und der Gynäkologie und Geburtshilfe am Auguste-Viktoria-Klinikum in Berlin-Schöneberg. Sie ist außerdem Vorsitzende der Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie in Berlin.