Nach Ankündigung von Ricarda Lang Auch Omid Nouripour will Grünen-Chef bleiben

Omid Nouripour will sich erneut um das Amt als Co-Parteivorsitzender der Grünen bewerben. Das teilte er am Donnerstagmorgen auf X, vormals Twitter, mit. „Wir haben zwei Jahre sehr viel gemeinsam hinbekommen als Motor der Modernisierung in diesem Land. Doch die Arbeit ist noch nicht erledigt“, schrieb er. Deshalb bewerbe er sich erneut als Bundesvorsitzender der Grünen.

Nouripour veröffentlichte zudem ein Video mit einem Statement. „Der Stillstand aus 16 Jahren Groko lässt sich nicht einfach so in zwei Jahren aufholen“, sagt er darin. Deutschland brauche die Grünen so sehr wie noch nie. Die Partei wolle das Land für notwendige Veränderungen öffnen. Die Grünen seien es, die Wirtschaft und Klimaschutz zusammenbringen, die Interessen und Werte in der Außenpolitik gemeinsam denken und die Demokratie schützen, so Nouripour weiter.

Am Mittwoch hatte bereits Ricarda Lang ihre erneute Kandidatur als Co-Vorsitzende der Grünen angekündigt. „Ja, ich möchte auf unserem Parteitag erneut für das Amt der Vorsitzenden der Grünen kandidieren“, sagte die 29-Jährige „Zeit Online“. „Ich sehe es als historische Aufgabe meiner Partei, Klimaschutz, Wohlstand und Gerechtigkeit zusammenzuführen. Das heißt für mich auch, dass wir uns in schweren Zeiten nicht wegducken dürfen.“

Lang führt seit Februar 2022 gemeinsam mit Omid Nouripour die Grünen. Der Grünen-Parteitag findet Ende November in Karlsruhe statt. Lang sagte, ihr und ihrem Co-Vorsitzenden Nouripour sei es gelungen, die Partei in den vergangenen zwei Jahren „zusammenzuführen und zu halten“.

Inhaltlich forderte Lang von ihrer Partei einen stärkeren Fokus auf die Sozialpolitik: „Die soziale Frage muss stets am Anfang stehen. In den letzten Jahren und Jahrzehnten wurde sie viel zu oft an den Rand geschoben. Es gab immer etwas, das vermeintlich wichtiger war. Das führt zu Unsicherheit. Deshalb müssen wir gerade bei der sozialen Gerechtigkeit noch stärker Orientierung geben.“ Sie wolle dem Land ein neues „Gerechtigkeitsversprechen“ machen. (dpa, cz)