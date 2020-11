Bei der Terrorattacke in Wien sind nach Angaben der österreichischen Polizei am Montagabend vier Menschen getötet worden. Dazu komme der von der Polizei erschossene Täter. Was Stand Dienstagmorgen über die Tat bekannt ist und was nicht:

Wie die Tat in Wien ablief:

Laut Österreichs Innenminister Karl Nehammer begann der Anschlag um 20 Uhr nahe der jüdischen Synagoge in Wien. Um 20:09 Uhr wurde ein Attentäter von der Polizei ausgeschaltet. Derzeit gehen die Behörden davon aus, dass es in dieser Zeit an sechs Orten zu Schusswechseln kam. Sieben Polizisten machten von ihren Dienstwaffen Gebrauch.

Der Angriff hatte im beliebten und zu dieser Uhrzeit gut besuchten Wiener Ausgehviertel "Bermuda-Dreieck" begonnen. Dort liegt auch der Tempel, eine jüdische Synagoge.

Was nach der Tat passierte:

Die Polizei war mit 250 Kräften zweier Spezialeinheiten im Einsatz und riegelte die Gegend um die Tatorte weiträumig ab. Hinzu kamen mehrere hundert Polizisten. Auch Soldaten kamen zum Einsatz, die den gesamten Objektschutz in Wien übernahmen, um die Polizei zu entlasten. Auch an den Grenzen in Österreich wurden die Kontrollen verstärkt.

Ermittler nehmen nach den Schüssen in der Innenstadt den Tatort in Augenschein. Foto: Ronald Zak/AP/dpa

Am Abend wie auch am Morgen baten die Behörden die Bevölkerung in Wien, zuhause zu bleiben, weil nicht ausgeschlossen werden könne, dass sich ein oder mehrere Täter noch auf der Flucht befänden. Bisher gab es mehrere Festnahmen und mehrere Hausdurchsuchungen. An sieben Orten in Wien ist derzeit die Spurensicherung bei der Arbeit.

Was über die Verletzten und Toten bekannt ist:

Die Behörden sprechen in Folge der Tat von 17 Verletzten, die in mehreren Kliniken in Wien behandelt werden. Sieben davon sind Stand Dienstagmorgen schwer verletzt und schweben in Lebensgefahr. Drei Personen sind inzwischen wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Einer der Verletzten ist ein 28-jähriger Polizist. Sein Zustand war am Dienstagmorgen laut den Behörden stabil. Die Verletzten, die sich derzeit im Krankenhaus befinden, weisen Schuss- und Stichverletzungen auf.

Zwei Personen starben während und direkt nach dem Attentat. Der Tod einer weiteren Person wurde in der Nacht bekannt, eine weitere Person erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen. Insgesamt wurden Stand Dienstagmorgen vier Menschen Opfer des Attentäters, davon zwei Frauen und zwei Männer. Eine Tote war wohl Kellnerin.

Was über den/die Täter bekannt ist:

Österreichs Innenminister spricht von einem islamistischen Anschlag. Das sei nach der Durchsuchung der Wohnung des getöteten Täters klar geworden. Der Attentäter sei ein Sympathisant der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gewesen, sagte Nehammer am Dienstagmorgen. Er wollte sich nicht dazu äußern, ob es ein Bekennerschreiben gibt.

Der Mann sei mit einem Sturmgewehr und einer Pistole bewaffnet gewesen, habe außerdem eine Sprengstoffgürtel-Attrappe getragen und eine Machete. Er habe offenbar Panik verbreiten wollen.

Laut einem Bericht des Wiener "Falter" war der Attentäter als radikalisiert bekannt. Der Verfassungsschutz hatte ihn angeblich im Auge, weil er im Sommer nach Syrien ausreisen wollte. Er war 20 Jahre alt, geboren in Wien mit albanischen Wurzeln. Bestätigt ist diese Information bisher nicht.

Augenzeugen berichteten am Abend von mehreren Tätern. Nach mindestens einem weiteren Täter wurde die Nacht über gefahndet. Laut der österreichischen Nachrichtenagentur Apa gehen die Behörden von bis zu vier Tätern aus.

Wie geht es jetzt weiter?

1000 Beamte waren am Dienstagmorgen in Wien im Einsatz. „Wir können derzeit nicht ausschließen, dass es noch andere Täter gibt“, sagte Nehammer. Die entsprechenden Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Auf einem Server der Polizei sind bisher rund 20.000 Hinweise der Bevölkerung eingegangen.

Die Regierung hält angesichts des Anschlags in der Wiener Innenstadt um 9 Uhr - per Videokonferenz - einen Sonderministerrat ab. Um 10 Uhr wendet sich Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einer Rede an die Bevölkerung. (mit dpa)

Hinweis: Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.