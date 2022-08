Der 63-jährige ukrainische Wissenschaftler Ivan Rusev geht an einem feinen weißen Sandstrand an der Schwarzmeerküste auf und ab. Er atmet erleichtert auf: Heute hat er keine toten Delfine gefunden. Wenige Augenblicke zuvor war er auf einen nur vermeintlichen gestrandeten Delfin zugestürmt. Es stellte sich heraus, dass es sich nur um verheddertes Fanggerät handelte.

Rusev sprach mit AFP aus dem Tuzly Estuaries National Nature Park, einem 280 Quadratkilometer großen Schutzgebiet in der Region Bessarabien im Südwesten der Ukraine. Rusev ist der wissenschaftliche Leiter des Parks.

Nun besteht seine Aufgabe darin, jeden Morgen an den von Panzerminen gesäumten Stränden nach Delfinen zu suchen, die hier seit Kriegsbeginn angespült werden. „Letztes Jahr haben wir auf unserer gesamten 44 Kilometer langen Küstenlinie nur drei Delfine gefunden“, sagt er AFP.

Viel mehr tote Delfine als vor dem Krieg

„In diesem Jahr haben wir auf den fünf Kilometern, zu denen wir noch Zugang haben, bereits 35 von ihnen gefunden.“

Ein Großteil des Küstenstreifens ist für die Mitarbeiter des Parks gesperrt, seit ukrainische Truppen dort Stellung bezogen haben, um einen möglichen russischen Angriff auf das Meer zu verhindern. Rusev und sein Team können also nicht genau sagen, wie viele Delfine im Park gestrandet sind und wie groß der Schaden ist.

In jedem Fall ist die Zahl der toten Tiere „erschreckend“, sagt Rusev, der ein Online-Tagebuch über die Auswirkungen des Krieges auf die Tierwelt geführt hat, das auf Facebook viel gelesen wird.

Die Bergung der toten Tiere muss schnell gehen

Als im März Delfine an der Küste angespült wurden, mussten Rusev und sein Team schnell handeln, um die toten Tiere ausfindig zu machen, bevor die vielen Schakale, die das Gebiet durchstreifen, sie zu fassen bekamen.

„Dann haben wir uns an unsere Kollegen in der Türkei, Bulgarien und Rumänien gewandt. Alle haben dasselbe festgestellt: Seit Beginn des Krieges ist eine große Anzahl von Delfinen gestorben“, so Rusev. Die türkische Stiftung für Meeresforschung (TUDAV) warnte im März vor einer „ungewöhnlichen Zunahme“ toter Delfine, die an der Schwarzmeerküste angeschwemmt werden.

Rusev schätzt, dass 5.000 Delfine getötet wurden – etwa zwei Prozent der gesamten Delfinpopulation im Schwarzen Meer. Im 20. Jahrhundert lebten im Schwarzen Meer schätzungsweise zwei Millionen Delfine, aber Fischerei und Umweltverschmutzung haben zu ihrem Rückgang beigetragen.

Eine Untersuchung ergab, dass es im Jahr 2020 noch etwa 250.000 Delfine gab.

Die Sonare von russischen Kriegsschiffen seien Schuld

Für Rusev gibt es keinen Zweifel: Die von russischen Kriegsschiffen eingesetzten militärischen Sonare sind schuld an dem aktuellen Blutbad. Die leistungsstarken Sonare von Kriegsschiffen und U-Booten „stören das Hörsystem der Delfine“, erklärt er.

„Dadurch wird ihr Innenohr zerstört, sie werden blind und können weder navigieren noch jagen.“ Außerdem seien sie aufgrund ihres geschwächten Immunsystems anfälliger für tödliche Krankheiten, so Rusev.

Ein toter Delfin im Tuzly Lagoons National Nature Park am 28. August 2022. Foto: Dimitar DILKOFF / AFP

Die Überreste der Delfine weisen keine Spuren von Fischernetzen oder Wunden auf, was für Rusev ein weiterer Beweis dafür ist, dass die Tiere nicht auf andere Weise zu Tode gekommen sein können.

Doch auch was die Umweltbelastung durch den Krieg angeht, schieben sich Russland und die Ukraine gegenseitig die Schuld zu. Rusevs Theorie ist umstritten.

Russische Wissenschaftler meinen, es liege am Morbillivirus

Russische Wissenschaftler, die den Anstieg der Delphinsterblichkeit untersuchten, machten das Morbillivirus, eine für diese Art häufig tödliche Krankheit, dafür verantwortlich. Rusev und sein Team haben Proben von Delfinen genommen, die vor kurzem gefunden wurden, und sie nach Deutschland und Italien geschickt, um die Frage nach der Todesursache zu klären.

Normalerweise schläft Rusev in einer Hütte neben dem Eingang des Parks. Heute liegt der Kadaver eines toten Delfins neben seiner Hütte, im Wasser der Lagune.

Rusev hat ihn mit einem Fischernetz abgedeckt. Auf diese Weise, so erklärt er, werden die Fische das Fleisch fressen, und er kann das verbleibende Skelett einem Museum schenken.

Der Wissenschaftler, der manchmal sein Gespräch unterbricht, um einen Seeadler oder einen Schwarm Pelikane zu bewundern, ist sichtlich besorgt. Militärische Angriffe haben bereits den Nationalpark getroffen und 100 Hektar geschütztes Land verbrannt.

„Krieg ist eine furchtbare Sache“, sagt er. „Er wirkt sich auf das gesamte Ökosystem aus, auch auf Arten, die sich nicht so leicht erholen werden.“ „Auch das Gleichgewicht der Natur wird sich nicht so leicht wiederherstellen lassen.“ (AFP)