Die türkische Regierung will Korrespondenten des Tagesspiegel und des ZDF aus dem Land werfen. Die Informationsabteilung beim türkischen Präsidialamt teilte dem Tagesspiegel-Reporter Thomas Seibert am Freitag mit, dass ihm nach mehr als 20 Jahren im Land die Akkreditierung entzogen werde. Gründe wurden nicht genannt.

Auch die Akkreditierung von ZDF-Korrespondent Jörg Brase wurde beendet. Nach den türkischen Gesetzen müssen die beiden Journalisten nun das Land verlassen. Beide wollen Einspruch einlegen.

Thomas Seibert ist seit 1997 ohne Unterbrechung als einer von zwei Tagesspiegel-Journalisten in der Türkei akkreditiert. Die Tagesspiegel-Korrespondentin Susanne Güsten, die ebenfalls seit 22 Jahren in der Türkei arbeitet, hat bisher noch keinen Bescheid über die Verlängerung ihrer Akkreditierung. Dutzende Auslandskorrespondenten warten ebenfalls noch auf ihre diesjährigen Arbeitsgenehmigungen.

Ausländische Journalisten in der Türkei müssen sich jedes Jahr neu akkreditieren. In den vergangenen Jahren hatten die türkischen Behörden immer wieder bestimmten Journalisten offenbar aus Unzufriedenheit mit deren Berichterstattung die Pressekarten verweigert.

Tagesspiegel-Korrespondent Thomas Seibert. Foto: Privat

Die Bundesregierung setzt sich seit Wochen immer wieder bei den türkischen Stellen für eine rasche Bewilligung der Anträge auf Pressekarten ein. Auch die EU-Botschaft in Ankara ist aktiv. Außenminister Heiko Maas hat noch am Freitagvormittag von Mali aus seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu per SMS gebeten, die Akkreditierungen zu klären.

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Freitag in Berlin, Pressefreiheit sei ein hohes Gut. Für Journalisten sei es essenziell, ihre Tätigkeit frei ausüben zu können. Im Gespräch mit den türkischen Behörden setze sich die Bundesregierung dafür ein, dass deutschen Journalisten das ermöglicht werde.

(Tsp)