Anerkennung vom CDU-Chef Merz würdigt die SPD als „unverzichtbar“

Die SPD wird zu ihrem 160. Geburtstag auch von der politischen Konkurrenz gewürdigt: Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz erinnerte daran, dass die Sozialdemokraten die dunkelsten Stunden deutscher Geschichte erlebten. „Sozialdemokraten wurden verfolgt und ermordet, weil sie für ihre Sache einstanden. Die SPD ist immer wieder aufgestanden. Sie ist ein unverzichtbarer Streiter für Gerechtigkeit und Demokratie“, sagte er dem Portal web.de.

Die Sozialdemokraten feiern an diesem Dienstag in Berlin ihr 160-jähriges Bestehen. Bei der Festveranstaltung mit dem Titel „Fortschritt braucht Gerechtigkeit - Seit 160 Jahren Ideen für morgen“ sprechen Bundeskanzler Olaf Scholz sowie die Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil.

Die Partei begeht das Jubiläum bereits seit Sonntag unter anderem mit einer Ausstellung im Willy-Brandt-Haus in Berlin zu „Prägenden Sozialdemokratinnen“ und weiteren Veranstaltungen. Hier finden Sie einen Überblick zu den dreitägigen Feierlichkeiten.

Erinnert wird an die Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins (ADAV) am 23. Mai 1863 in Leipzig. Daraus ging nach mehreren Zwischenstufen 1890 die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) hervor. (dpa, AFP)